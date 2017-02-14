 بالفيديو ..عامل يحمل نخلة بمفرده يثير الدهشة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 18

    مايو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو ..عامل يحمل نخلة بمفرده يثير الدهشة

بالفيديو ..عامل يحمل نخلة بمفرده يثير الدهشة

بالفيديو ..عامل يحمل نخلة بمفرده يثير الدهشة
اسلام اباد(صدى):

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل باكستاني وهو يحمل نخلة بمفرده على كتفه ويسير بها في الشارع.

وأبدى متداولو المقطع استغرابهم من قوة بأس العامل، لافتين إلى أن من المعتاد رؤية عامل يحمل غسالة أو مكيفاً، غير أن حمل نخلة كبيرة فيه شيء من إظهار القوة غير العادية.


الوسوم:,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 3 شهور

صحيح نشيط ماشاءالله لكن النخلة ميتة فوزنها لايقارن أبدابوزن النخلة المقطوعة وهي حية فلامقارنة في الوزن أبدا

[ عدد التعليقات: 10349 ] نشر منذ 3 شهور

النخله صغيره والعامل نشيط ما شاء الله عليه

[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور

لايكون نخلة ناصر القصبي
😜😜😜😜😜

[ عدد التعليقات: 4196 ] نشر منذ 3 شهور

وزنها ما يوصل 50 كيلو