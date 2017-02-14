بالفيديو ..عامل يحمل نخلة بمفرده يثير الدهشة - صحيفة صدى الالكترونية

اسلام اباد(صدى):

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل باكستاني وهو يحمل نخلة بمفرده على كتفه ويسير بها في الشارع.

وأبدى متداولو المقطع استغرابهم من قوة بأس العامل، لافتين إلى أن من المعتاد رؤية عامل يحمل غسالة أو مكيفاً، غير أن حمل نخلة كبيرة فيه شيء من إظهار القوة غير العادية.