بالفيديو ..عامل يحمل نخلة بمفرده يثير الدهشة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو ..عامل يحمل نخلة بمفرده يثير الدهشة
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعامل باكستاني وهو يحمل نخلة بمفرده على كتفه ويسير بها في الشارع.
وأبدى متداولو المقطع استغرابهم من قوة بأس العامل، لافتين إلى أن من المعتاد رؤية عامل يحمل غسالة أو مكيفاً، غير أن حمل نخلة كبيرة فيه شيء من إظهار القوة غير العادية.
متابع[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 3 شهور
صحيح نشيط ماشاءالله لكن النخلة ميتة فوزنها لايقارن أبدابوزن النخلة المقطوعة وهي حية فلامقارنة في الوزن أبدا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10349 ] نشر منذ 3 شهور
النخله صغيره والعامل نشيط ما شاء الله عليه
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
لايكون نخلة ناصر القصبي
😜😜😜😜😜
الواقع[ عدد التعليقات: 4196 ] نشر منذ 3 شهور
وزنها ما يوصل 50 كيلو