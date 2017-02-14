انقلاب شاحنة غاز تتسبب في إغلاق طريق الأحساء _بقيق - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ،امس الاثنين، حادث تصادم بين سيارتين، الأولى من نوع هونداي والثانية شاحنة صهريج محملة بـ 40 ألف لتر من الغاز المسال على طريق بقيّق.

وأسفر الحادث عن انقلاب واحتراق في مقدمة الشاحنة وإصابة قائدها بجروح ،فيما وأغلق الطريق من قبل فرق أمن الطرق، بشكل احترازي بالاتجاهين وفق المسافات الآمنة المتبعة في حوادث صهاريج الغاز من أجل تأمين سلامة مرتادي الطريق، خوفاً من تسرب الغاز.

واكدت المصادر، بأنه تم إغلاق طريق بقيق الظهران-الأحساء في الاتجاهين، لفترات استمرت لأكثر من 6 ساعات حتى تم نقل الشاحنة من الطريق، ونقل حمولة الغاز كاملة إلى شاحنة أخرى.