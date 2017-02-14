بالفيديو..إخفاء كاميرا ساهر خلف نفايات على طريق عام يثير الجدل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..إخفاء كاميرا ساهر خلف نفايات على طريق عام يثير الجدل
وثق مقطع فيديو تداوله مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يظهر تخفي إحدى كاميرات الرصد الآلي للمخالفات المرورية ساهر وراء صندوق نفايات على طريق عام، مبدين استياءهم من لجوء الشركة المسؤولة لهذا الأسلوب.
وقال موثق الفيديو أن الكاميرا تم وضعها خلف صندوق النفايات على طريق عام بعد تعديل وضعية الصندوق، بهدف إخفائها عن أعين السائقين، مناشداَ المسؤولين النظر في مثل هذا الأسلوب في رصد مخالفات السرعة..
وتناقل المغردين المقطع وتباينت تعليقاتهم ما بين معارض بشدة ومؤيد؛ حيث رأى البعض أنه يجب التنبيه بوجود كاميرات مراقبة لرصد السرعة الزائدة، كما هو معمول به في كثير من الدول، مبدين استياءهم من وضع الكاميرا في مكان بهدف التخفي.
و رأى آخرون أن وضع الكاميرا في مكان مكشوف قد يدفع قائدي المركبات لخفض السرعة عندها ثم الانطلاق من جديد بسرعة عالية.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16098 ] نشر منذ 3 شهور
أبشركم من كثر مهو يكشح فيني تصوير📸
صار عندي اللبوم خاص صور📁🗃
فنصيحة لاتطلع من بيتكم الا كااااااشخ للأخر..
علشان صور الذكريات😂😂😂😂😂😂😂
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 3 شهور
حزني والله المعلق يقول يرضيكم ؟؟ اكيد يرضيهم والا ما تجرأ العامل يحطه في هذا المكان ، اهم شي لا تتاخر في التسديد عشان لا تدبل عليك القسيمه .
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2406 ] نشر منذ 3 شهور
طيب وخر الزباله جزاك الله خير ..
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 3 شهور
هل هذا يرضي المسؤلين؟؟؟؟
نعمممم يرضيهم اهم شي يطلعون من ظهورنا فلوووووس….
لكن ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم اللي مايخافون ربي
ماستر[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 3 شهور
هم وغم ودراهم
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
استبشرنا. خيراً. بمدير. عام المرور. عندما أتى. وصرح. سنفعل. للأفضل. الله المستعان. صرنا للخلف سر. من سيّء لأسوأ. ببلد الإسلام. والحرمين. يتفنن المرور. بالتحايل. والتجسس. والتلصص. لكسب المال. والله مهازل. ؟؟؟. نداء لمليكنا المحبوب. والذي ينادي بالعمل الجيد. والشريف. والقضاء على الفساد. والتنمية. كل شيء تغير وتقدم. ما عدا المرور. والبلديات. الا يوجد رجال. صالحون ومخلصون. ومثقفون. والله عيب ما يحصل. للمواطن. من ضغط. وتحايل. ولعب. استحوا يا من ااتمنتكم. الدولة. واعملوا باخلاص. ؟؟؟ نعرف أن الذين يعملون بظاهر على الطرقات والشوارع. حفنة من الفاشلين. والمرتزقة. واللصوص. ولهم حيل وحركات. اللصوص. همهم. جباية وترصد المساكين. خافوا الله والعقوبة. الناس تتقدم ونحن للخلف سر. ؟ يوجد ادينا اجهزة ومعدات. وانظمة ولكن لا يوجد من يديرها. الى عقول باليه. همهم الجباية. والنفاق. افيقوا. لماذا الناس تتقيد بالأنظمة لدى جيراننا. النظام. الواضح والصريح والعادل. ليس بالمراوغة. والتلصص والتخفي. الله المستعان
wasaf[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
التحايل موجود
وهمهم الوحيد الريال قبل المية