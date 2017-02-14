بالفيديو..إخفاء كاميرا ساهر خلف نفايات على طريق عام يثير الجدل - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو تداوله مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يظهر تخفي إحدى كاميرات الرصد الآلي للمخالفات المرورية ساهر وراء صندوق نفايات على طريق عام، مبدين استياءهم من لجوء الشركة المسؤولة لهذا الأسلوب.

وقال موثق الفيديو أن الكاميرا تم وضعها خلف صندوق النفايات على طريق عام بعد تعديل وضعية الصندوق، بهدف إخفائها عن أعين السائقين، مناشداَ المسؤولين النظر في مثل هذا الأسلوب في رصد مخالفات السرعة..

وتناقل المغردين المقطع وتباينت تعليقاتهم ما بين معارض بشدة ومؤيد؛ حيث رأى البعض أنه يجب التنبيه بوجود كاميرات مراقبة لرصد السرعة الزائدة، كما هو معمول به في كثير من الدول، مبدين استياءهم من وضع الكاميرا في مكان بهدف التخفي.

و رأى آخرون أن وضع الكاميرا في مكان مكشوف قد يدفع قائدي المركبات لخفض السرعة عندها ثم الانطلاق من جديد بسرعة عالية.