فيديو طريف لشباب يرقصون في الطريق المؤدي للجنادرية بعدما أغلق عليهم نتيجة الزحام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد موقفاً طريفاً لشبان أُغلق عليهم الطريق أثناء ذهابهم لمهرجان الجنادرية؛ نتيجة الزحام ليقوم الشبان الذين يبدو من زيهم أنهم من إحدى فرق العروض الشعبية، بأداء العرضة مصحوبة بالأغاني والضرب على الدف، في وسط الطريق.

واظهر المقطع عدداً كبيراً من السائقين وركاب السيارات نزلوا وشاركوهم الرقص، ليتجاوزوا حالة الضيق التي انتابتهم جراء الزحام.