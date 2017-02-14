فيديو طريف لشباب يرقصون في الطريق المؤدي للجنادرية بعدما أغلق عليهم نتيجة الزحام - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو طريف لشباب يرقصون في الطريق المؤدي للجنادرية بعدما أغلق عليهم نتيجة الزحام
تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد موقفاً طريفاً لشبان أُغلق عليهم الطريق أثناء ذهابهم لمهرجان الجنادرية؛ نتيجة الزحام ليقوم الشبان الذين يبدو من زيهم أنهم من إحدى فرق العروض الشعبية، بأداء العرضة مصحوبة بالأغاني والضرب على الدف، في وسط الطريق.
واظهر المقطع عدداً كبيراً من السائقين وركاب السيارات نزلوا وشاركوهم الرقص، ليتجاوزوا حالة الضيق التي انتابتهم جراء الزحام.
s.s[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 3 شهور
تخلف
الواقع[ عدد التعليقات: 4196 ] نشر منذ 3 شهور
الحقيقية ان مدة ايام الرجال كانت مجحفة وقصيرة جدا المفروض اقل شيء ١٠ ايام
ماجد 4114[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه سلامات بالشارع
نايف صالح[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 3 شهور
كاتبين المقالات والاخبار
لديهم وظيفه كتابه اي مقال او. خبر حتى لو تافه
هذا الخبر وصف بال( ظريف )
وشكل الكاتب رايق وراعي طرب
لنا اعتدنا نقراء من كثير من الكتاب كان ظهرو بمظهر غير حضاري وازعجو العوائل
تنقصنا الاحترافيه في نقل وكتابة الخبر
خالد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
عاشوا العبيد خخخخخخ