كوريا الشمالية تنتقد العقوبات الدولية ضد معداتها الرياضية - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

انتقدت كيم يونج رئيس كوريا الشمالية، العقوبات الدولية المفروضة على الأدوات والتجهيزات الرياضية، مؤكدا أنها ستؤثر على فرصها بالمنافسة الرياضية على الساحة العالمية، بعد قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2270 الصادر في مارس 2016، بحظر استيراد التجهيزات الرياضية بما فيها عدة التزلج، اليخوت، الاحذية الجبلية وحتى طاولات البلياردو، كما يمنع استيراد بنادق منافسات الرماية، أو القوس والنشاب من كوريا الشمالية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي تعهد بأن بلاده ستصبح قوة رياضية عالمية خلال بضع سنوات، إلا أن بيونغ غانغ تخضع لعقوبات دولية قاسية على خلفية برنامجها النووي، في أعقاب تجربة نووية كورية رابعة.