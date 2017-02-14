السومة يطالب جماهير الأهلي بمؤازرة اللاعبين أمام النصر - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

ناشد السوري عمر السومة هداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير فريقه بضرورة حضورهم لمؤازرة الفريق يوم الجمعة المقبل، خلال مواجهة النصر التي تقام ضمن الجولة التاسعة عشر من دوري جميل للمحترفين.

وشدد هداف الأهلي على أهمية الجماهير من أجل تحفيز اللاعبين لتخطي عقبة النصر وخطف النقاط الثلاث، لتعويض خسارة الفريق الماضية امام القادسية.

يُذكر أن مبيعات تذاكر المباراة تجاوزت 8 آلاف تذكرة ومتبقي على المباراة ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يكون الإقبال كبير على شراء التذاكر خلال الساعات القليلة القادمة .