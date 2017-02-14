السومة يطالب جماهير الأهلي بمؤازرة اللاعبين أمام النصر - صحيفة صدى الالكترونية

السومة يطالب جماهير الأهلي بمؤازرة اللاعبين أمام النصر
ناشد السوري عمر السومة هداف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير فريقه بضرورة حضورهم لمؤازرة الفريق يوم الجمعة المقبل، خلال مواجهة النصر التي تقام ضمن الجولة التاسعة عشر من دوري جميل للمحترفين.
وشدد هداف الأهلي على أهمية الجماهير من أجل تحفيز اللاعبين لتخطي عقبة النصر وخطف النقاط الثلاث، لتعويض خسارة الفريق الماضية امام القادسية.
يُذكر أن مبيعات تذاكر المباراة تجاوزت 8 آلاف تذكرة ومتبقي على المباراة ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يكون الإقبال كبير على شراء التذاكر خلال الساعات القليلة القادمة .
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 3 شهور
دائما نردد ونذكر الجماهير الرياضية أن المناشدة وصرف المستحقات المتأخرة وبذل الجهد من كل الفرق لا تأتي إلا أمام النصر ولكم في مافعلته الوحدة والقادسية والتعاون والهلال والأهلي إسوة في تفانيها الواضح أمام النصر وهذا يؤكد مكانته العالية وأن الفوز عليه يعتبر بطولة بذاتها
sizar[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم حالك وينور بصرك وبصيرتك
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2566 ] نشر منذ 3 شهور
بحول الله يوم الجمعه ليله ملكيه خاصه في الجوهره
السهل الممتنع[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 3 شهور
فالهم التعادل