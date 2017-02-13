 بالصور.. عمل الرياض يلزم صاحب منشأة بـايواء عامل يسكن في مكان غير لائق - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالصور.. عمل الرياض يلزم صاحب منشأة بـايواء عامل يسكن في مكان غير لائق

بالصور.. عمل الرياض يلزم صاحب منشأة بـايواء عامل يسكن في مكان غير لائق
عادل الحربي(صدى):

قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتفاعل مع تغريدة منشورة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن معاناة عامل مكلف بحراسة محول كهرباء، يسكن في مكان غير لائق، ولا تتوفر فيه وسائل الحماية من البرد.

ووقفت فرقة تفتيش من مكتب العمل بالرياض على موقع الحدث، وعلى الفور تم استدعاء وكيل المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية في حق الشركة، وتوقيعها تعهدًا بعدم تكرار المخالفة، وإلزامها بتأمين سكن مناسب ولائق للعامل.

 

 

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور

لاحول ولاقوة إلا بالله، هذا انسان ياناس انعدمت الرحمة من قلوب بعض البشر.
جزى الله خيرا المبلغ.

[ عدد التعليقات: 16079 ] نشر منذ 3 شهور

الله يجزااااه خير صاحب التغريدة…ويجزاهم خير يوم تفاعلوا مع الأمر…
مهما كان…هذا آدمي…