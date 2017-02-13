نجل الرئيس اليمني يصل عدن بعد زيارة خاطفة للإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اكدت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، أن هناك ترتيبات تجري حالياً لعقد لقاء مهم في العاصمة الرياض في الساعات القليلة القادمة؛ لبحث التطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية في اليمن.

وقالت مصادر محلية بأن نجل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وصل اليوم الاثنين إلى مدينة عدن، بعد زيارة خاطفة للعاصمة الإماراتية أبوظبي يوم أمس، بحسب موقع ‘هنا عدن.

واوضحت مصادر مقربة من الرئاسة: إن قائد قوات الحماية الرئاسية، العميد ناصر عبدربه منصور، توصل إلى اتفاق مع الجانب الإماراتي لحل كافة المشكلات الطارئة في العاصمة المؤقتة.