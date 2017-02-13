الغذاء والدواء: تناول مشروبات الطاقة تُسبب الوفاة - صحيفة صدى الالكترونية

الغذاء والدواء: تناول مشروبات الطاقة تُسبب الوفاة
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، من تناول مشروبات الطاقة،مبينة أنها تتسبب في تلف في وظائف الكبد، والكُلى، واضطرابات في الجهاز التنفسي، والتشنج، والاضطرابات النفسية، والاضطرابات في القلب والوفاة.
وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تلزم الموردين والمنتجين بكتابة العبارات التحذيرية من أضرار المشروبات الغازية والطاقة على العبوة بخط واضح وبارز حتى يتبين للمستهلك أضرارها.
وأوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكر، من تناول تلك المشروبات، ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين، والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة، مؤكدةً أنها ليس لها أي فائدة صحية.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13306 ] نشر منذ 3 شهور
طيب ليش يدخلوها للبلد
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16079 ] نشر منذ 3 شهور
محد يموت قبل يومه…
حن بدو….حتى التسمم عجز فينا….😂😂
وتخوفني من علبة بايسون ولا كودرد🍻🍺
معد أقوى من الكتابةالتحذيريةعلى بااااكت الدخان…..وبالرغم من ذا….
الناس تتن 24ساعة
تطمن حن ننكمش مع الحرارة
ونتمدد مع البرودة(بالعكس)
وأجسامنا قابلةومتأقلمة مع كل شي..
أنا نيابة عن نفسي أتوقع لو أموت حتى الدود الي بتاكلني في قبري بيجيها حالة تسمم
مني 😂😂😂😂😂😂😂😂
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 3 شهور
يانوال ..
تستغربي ليش يدخلونها البلد وفيها كل هذي المصائب !
التجار يانوال .. أكثرهم مايهمه مصلحة بلاده ولا الناس ,
أهم شيء الفلوس .. الفلوس ,
إلى هنا .. وكل شيء طبيعي ..
تجار جشعين يسعون للربح المادي ولو على حساب الناس وصحتهم .. كما يفعل موردي الدخان ,
لكن الغريب .. والعجيب ..
لماذا لاتقوم حملات توعويه قويه .. وليست هزيله كما هو حاصل في تبيين أضرار هذه المصائب على صحة الناس ومستقبلهم ,
لماذا لا تكون هناك حملات توعويه وإرشاديه قويه ومن جهات متخصصه (( وعلى حساب التجار أنفسهم ))
للتوضيح عن أضرار هذه الأفات !
ويتم توجيه هذه الحملات في المدارس والجامعات
سواء الأبناء أو البنات ,
قرأت إعلانا من وزارة التجاره على صفحة كامله
تحذر فيه الناس من أشخاص ( سموهم بأسمائهم )
بسبب غشهم في عبوات زيت للسيارات
رغم أن جريمتهم لم تصل لمثل جريمة هؤلاء التجار
أصحاب مشروبات الطاقه وأصحاب الدخان ,
لماذا لا يتم معاملة هؤلاء التجار مثل ماتم عمله لمن غشوا في الزيت !!!!!!!؟
لماذا الكيل بمكيالين ؟
إذا لم يمكن منع هذه المشروبات والدخان والأندومي …. وووو الخ ,
فلا أقل من عمل حملات توضيحيه للناس
من قبل شركات إعلانات متخصصه
وفي كل مكان .. في المدارس في النوادي في التلفزيون وفي كل مكان
يصل إليه الناس ,
حتى تكون الجهات المختصه معذورة ,
أما نشر خبر صغير في صحيفة مخفيه .. لا يعلمه إلا من مر عليه مرور الكرام ..
وربما لم ينتبه له , فهذا والله الغش ومدراتهم .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16079 ] نشر منذ 3 شهور
لحد يجيني يتفلسف
العماله فالمطاعم ماخلو….شي ماسووه
لحم كلاب ولحم بساس
وحاشي ميت…..وأسماك متعفنه
وتفلو فالسحاوق…على قولتهم
ومسحوا بتفالهم على التميس..
وبول ووووووووووووو….الخ
ومابقوا شي ماأكلونا أياااااه
وأحنا زحمة على المطاعم ولا كن في شي..
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗