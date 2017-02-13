الغذاء والدواء: تناول مشروبات الطاقة تُسبب الوفاة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، من تناول مشروبات الطاقة،مبينة أنها تتسبب في تلف في وظائف الكبد، والكُلى، واضطرابات في الجهاز التنفسي، والتشنج، والاضطرابات النفسية، والاضطرابات في القلب والوفاة.

وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تلزم الموردين والمنتجين بكتابة العبارات التحذيرية من أضرار المشروبات الغازية والطاقة على العبوة بخط واضح وبارز حتى يتبين للمستهلك أضرارها.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكر، من تناول تلك المشروبات، ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين، والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة، مؤكدةً أنها ليس لها أي فائدة صحية.