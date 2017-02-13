بالفيديو .. انشغال قائد سيارة بسناب شات يوقعه في حادث مفاجئ - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. انشغال قائد سيارة بسناب شات يوقعه في حادث مفاجئ
أوقع انشغال قائد سيارة بالتصوير بالجوال على “سناب شات” أثناء القيادة، في حادث مروري،مع سيارة أخرى ونتج عن ذلك أضرار جسيمة بكلتا السيارتين.
وأظهر مقطع فيديو متداول يقول النشطاء أنه صُور في دولة الكويت، قائد السيارة منشغلا بالتصوير بالجوال حتى إنه لم ينتبه لسيارة قطع قائدها الإشارة الحمراء واصطدمتا ، و تضررت مقدمة السيارة والزجاج الأمامي، فيما وقفت بجوارها السيارة الأخرى، وقد تضررت أيضًا بجانبها الأيمن من الخلف.
محمد فاندام[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله على سلامة يا الحبيب
ياليت تتعض ويتعضون البقية وخلون عنهم الجوال وتميلح ماراح ينفعكم
هذي المره في الحديد اما المره ثانية راح تكون اعضم من الحديد