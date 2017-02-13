الزهيان يعلق على رسوب 47طبيبا في اختبارات هيئة التخصصات الصحية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قام المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبدالله الزهيان،بالتعليق على رسوب 47 طبيباً سعودياً في اختبارات الهيئة، بقوله: إن الاختبارات في الهيئة محكومة بقواعد وإجراءات منظمة؛ وفق لائحة القواعد العامة والنظم للتقييم

واوضح الزهيان: أن الهيئة تستخدم خريطة للاختبار (Blueprint) حتى توائم اختباراتها مع مناهجها المبنية على أساس معتمد.

وأضاف ; أن هذه الخريطة موجودة على موقع الهيئة الإلكتروني على الشبكة العالمية، ويمكن مشاركتها مع جميع المتدربين من قِبل منسق التخصُّص.

وقد طالب 47 طبيباً طلبوا من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التدخل الفوري لإنقاذ مستقبلهم الوظيفي، والعمل على إنهاء معاناتهم مع هيئة التخصصات الصحية التي قامت بمنحهم درجة الرسوب في اختبار البورد السعودي للجراحة العامة، ورفضها مراجعة أجوبة الاختبار لهم، حسب قولهم.