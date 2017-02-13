إجراءات خاصة لإعادة هيكلة القوى البشرية بالتعليم - صحيفة صدى الالكترونية

إجراءات خاصة لإعادة هيكلة القوى البشرية بالتعليم
أكَّدت وزارة التعليم على لسان متحدثها الرسمي مبارك العصيمي أنَّها تتخذ حالياً بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية،في إشارةً إلى تصريح وزير التعليم حول وجود فائض في أعداد المعلمين.
وقال العصيمي: الوزارة توضح أنَّها حالياً تتخذ بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية، والتي تؤكد عدم وجود عجز حقيقي ، مضيفاً العجز الظاهر ناتج عن توزيع الوظائف، حيث تشير جميع الدراسات التي أعدتها الوزارة إلى وجود فائض في بعض التخصصات في عدد من المناطق والمحافظات التعليمية، فنسبة عدد الطلاب لكل معلم في المملكة يعتبر من أقل المعدلات العالمية، وهذا يتطلب مراجعة المعادلة وتصحيحها مع مرور الوقت.
و لفت العصيمي الى أنَّ الوزارة ستنشر إحصاءات توضح ذلك خلال اليومين المقبلين.
الواقع[ عدد التعليقات: 4191 ] نشر منذ 3 شهور
هذا المتحدث يستلم راتبين من وزارة الاعلام ومن وزارة التربية لماذا لا يسلم احدى الوظائف ولا نقول مثله ان يقطع رزق الناس بش تنازل عن احد الراتبين اقل شيء تحس بمعاناة الناس
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
كل ماعجزو عن شي طلعو لك شي والحين يقولك فائض وَذَا الفائض توكم تدرون عنة الله المستعان وينكم ٤٠ سنه
متابع[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 3 شهور
طيب والدرجات المستحقة !!!!!!!!!!!!!!!
راكان[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 3 شهور
خطة 2030 تقليص الوظائف + خفض الرواتب + فرض الضرائب +رفع الدعم عن المنتجات + زيادة الترفيه
جنوبيه[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
نازل فوق[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 3 شهور
بما أنك المتحدث الرسمي بعلمك بشيء تعلمه
قول يريح وينام تعليمكم رايح في رجلها
لايكثر[ عدد التعليقات: 19044 ] نشر منذ 3 شهور
انا ماشوف الا وزير فائض عن الحاجة
اول مابنستغني عنك لانك عديم فائده
وتاخذ راتب عالفاضي