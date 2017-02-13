إجراءات خاصة لإعادة هيكلة القوى البشرية بالتعليم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكَّدت وزارة التعليم على لسان متحدثها الرسمي مبارك العصيمي أنَّها تتخذ حالياً بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية،في إشارةً إلى تصريح وزير التعليم حول وجود فائض في أعداد المعلمين.

وقال العصيمي: الوزارة توضح أنَّها حالياً تتخذ بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية، والتي تؤكد عدم وجود عجز حقيقي ، مضيفاً العجز الظاهر ناتج عن توزيع الوظائف، حيث تشير جميع الدراسات التي أعدتها الوزارة إلى وجود فائض في بعض التخصصات في عدد من المناطق والمحافظات التعليمية، فنسبة عدد الطلاب لكل معلم في المملكة يعتبر من أقل المعدلات العالمية، وهذا يتطلب مراجعة المعادلة وتصحيحها مع مرور الوقت.

و لفت العصيمي الى أنَّ الوزارة ستنشر إحصاءات توضح ذلك خلال اليومين المقبلين.