القبض على أشهر مزور بريطاني في مطار بالفلبين - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

أعلن مكتب الهجرة الفلبيني، اليوم الاثنين، أن موظفي الهجرة في الفلبين ألقوا يوم الجمعة القبض على بريطاني، من بين عشرة مزورين يتصدرون قائمة المطلوبين في بريطانيا.

ألقي القبض على آدم جيمز ستاج “30عاماً” في منزله في مدينة مابالاكات إقليم بامبانجا، شمال مانيلا.

وقال مفوض مكتب الهجرة خايمي مورنتي، في بيان، إن ستاج، الذي ألقي القبض عليه بناء على طلب من السفارة البريطانية، يحتل الترتيب السابع في القائمة البريطانية الخاصة بالمزورين.

يشار إلى أن الرجل، الذي ينحدر من بريستول، مطلوب من قبل شرطة انجلترا بناء على مزاعم بإيهام الضحايا بدفع تكلفة ساعات فخمة لم تصل إليهم قط، وأنشأ ستاج شركات في الفلبين باعت الساعات إلكترونياً لنحو 140 مستهلكاً في بريطانيا.

وقال مورنتي: “ومثل أي هارب أجنبي ألقينا القبض عليه، سوف يتم طرد هذا البريطاني وإعادته إلى بلاده ليحاكم على جرائمه”.