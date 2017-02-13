المرور توضح غرامة عدم وجود فحص دوري أو تأمين للمركبة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور اليوم (الاثنين)، مع سؤال مواطن حول عدم وجود فحص دوري للمركبة، وتأمين ، يعدان من المخالفات التي تستوجب الغرامة .

وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بأن عدم وجود الفحص الساري مخالفة مرورية من الفئة الثالثة، وغرامتها 150 ريالا كحد أدنى، و300 ريال كحد أعلى ،مضيفةً أن عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة يعد مخالفة أيضًا، وهي من الفئة الرابعة، وغرامتها 100 ريال كحد أدنى و150 كحد أعلى.