المرور توضح غرامة عدم وجود فحص دوري أو تأمين للمركبة - صحيفة صدى الالكترونية

المرور توضح غرامة عدم وجود فحص دوري أو تأمين للمركبة
تفاعلت الإدارة العامة للمرور اليوم (الاثنين)، مع سؤال مواطن حول عدم وجود فحص دوري للمركبة، وتأمين ، يعدان من المخالفات التي تستوجب الغرامة .
وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بأن عدم وجود الفحص الساري مخالفة مرورية من الفئة الثالثة، وغرامتها 150 ريالا كحد أدنى، و300 ريال كحد أعلى ،مضيفةً أن عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة يعد مخالفة أيضًا، وهي من الفئة الرابعة، وغرامتها 100 ريال كحد أدنى و150 كحد أعلى.
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 3 شهور
اتقو الله في انفسكم
هلكتوووونا
الواقع[ عدد التعليقات: 4191 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله يارب لطفك وانزل علينا رحمتك ونعوذ بالله من الغلى والفقر والذل والخوف وانصر اهل الحق
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 491 ] نشر منذ 3 شهور
الفحص يحتاج اصلاحات للسياره
الي ماعنده فلوس ماذا يفعل
سويلم[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور
يا اداره المرور مهما كنتم أقوياء فا الله اقوى
اعلمو ان الضلم ضلمات هذه التصرفات أصبحت استفزازيه اكثرر من أن تكون نضام مرور
الا يكفي ان التأمين حرام أساسا و مع ذلك اجبرتو الناس عليه !!!!!!
رهيب[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
الله المعين على أهل الظلم
2020
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16079 ] نشر منذ 3 شهور
قبل عدة أشهر ترأس الأخ البسامي
لجنة للنظر في موضوع أرتفاع أسعار التأمين..
كان تأمين السلامةب500ريال و450ريال..
والتأمين الشامل1500ريال..
طبعآ أتكلم عن السيارات الصغار…
بعد ماترأس أبوسعد اللجنة بعدها بفترة بسيطة
أرتفع التأمين أنا على سيارتي من 500ريال.
الى1250ريال..
كلمت صديق لي يمون على الأخ سعيد
قلت بالله أستفسر منه وش السالفة
لكن المفاجأه الجمتني أنه بيرتفع التأمين من 5 الى 10%
يعني الضعف دبببببببببببل…
ليتك ماترأست اللجنة وأهتميت بنقلياتك وبس🤗
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 3 شهور
التأمين ليس كله حرام ,
الحرام هو التأمين اللي حاصل الأن ,
والحل ..
الحل في التأمين التعاوني ,
يعني يشترك الجميع في الأضرار .. وكذالك يشتركون في الأرباح في نهاية العام ,
ليس كما هو حصل الأن ..
تذهب الفائده كلها لجيوب أشخاص محددين .
محمد[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 شهور
تضييق على المواطنين مايكفي ساهر ولايكفي قطع الاشارة ب 3000 ياتي الان مخالفة على الفحص والتأمين طيب اذا صار المواطن معدم من وين ياكل ويشرب
صفيهان[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
سيارتي للبيع ماعاد ابي سيارة التاكسي اوفر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10320 ] نشر منذ 3 شهور
يعني سيكون الفحص سنويا . هذه مشكله جديده من مشاكل 2030 الاقتصاديه
اتصور ان من فوائد 2030 الاقتصاديه ستكون كل اداره او وزاره او نؤسسه حكوميه تحويش ميزانيتها من المواطن . يعني ما تدفعه لك وزارة الماليه تسترده وزارة الصحه مثلا و وزارة الداخليه و وزارة التجاره
الفكره مو بطاله في تدوير الاموال وبالتالي تعود الاموال الى وزارة الماليه
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
اخواني. اختلط الحابل. بالنابل. صرنا. نجبر على. الحرام ببلد الإسلام. ونرتكب الحرام. غصبا عنا. التأمين. حرام جملة وتفصيلاً. بالكتاب والسنة. لماذا تجبرني على التأمين. ولماذا تجبرني على الفحص والسيارة جديده مديلها جديد. والبلد تغص بسيارات الأجانب الخردة والمهترءة والخ. لا فحص ولا تأمين تضايق الناس وعلنا وامام رجال المرور. ذبحتونا. طفح الكيل. لكن وكلناكم الله هو حسبكم ونعم الوكيل. حتى التأمين يماطلون بك. نصيحة. كل. واحد يشيل سيارته على رأسه. او يشتري سيكل. ويضع زوجته خلفه وولده أمامه. مثل بعض الجيران. يطلعون نظام ضدك. المرور. نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. سيارات واجهزة ومعدات ومكاتب ومقرات. وأفشل قطاع.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
اخواني. اختلط الحابل. بالنابل. صرنا. نجبر على. الحرام ببلد الإسلام. ونرتكب الحرام. غصبا عنا. التأمين. حرام جملة وتفصيلاً. بالكتاب والسنة. لماذا تجبرني على التأمين. ولماذا تجبرني على الفحص والسيارة جديده مديلها جديد. والبلد تغص بسيارات الأجانب الخردة والمهترءة والخ. لا فحص ولا تأمين تضايق الناس وعلنا وامام رجال المرور. ذبحتونا. طفح الكيل. لكن وكلناكم الله هو حسبكم ونعم الوكيل. حتى التأمين يماطلون بك. نصيحة. كل. واحد يشيل سيارته على رأسه. او يشتري سيكل. ويضع زوجته خلفه وولده أمامه. مثل بعض الجيران. يطلعون نظام ضدك. المرور. نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. سيارات واجهزة ومعدات ومكاتب ومقرات. وأفشل قطاع. تذهب. تراجع ترى الزحام والفوضى. والكركبة. بأهم مكان وهو مرور الناصرية. لا ترتيب ولا نظام ولا مقاعد. ولا ولا. الناس تقل بحفلة. لك وأسقطه وإلا انثبر. وانغث. ومت كيد. حتى مسؤلي المرور ما تدخل لهم أبداً مواده الأبواب كل واحد عنده ضابط او عسكري ممنوع. وش عندك رح هناك. ويمرمطون بك. وتعاطف حياتك. والطامة الكبرى لا يوجد مواقف الا بعد كيلوات. وتأتي بليموزين. سيارتهم امام وتحت الظل. وبالداخل. والدوريات بالشمس. هزلت
اللقمان[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
صبرا جميل والله المستعان
البلونه اذا زات حجمها حتما ستنفجر فلبد من تنفيس لكي تستمر.
وسيأتي زمن يقال كان هناك غرامة من الدرجة الخامسة العطاس وغيرها من الاصوات لان فيها ازعاج.
qlq[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 3 شهور
ممتاز
ارجو مخالفة ايضا عدد الركاب اذا تجاوز الحد المسموح برخصة السير
الحربي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
صدر الامر الملكي يلزم المواطن بالفحص الدوري عند التجديد او نقل المكية