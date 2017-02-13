 خالد بن مشيط محافظا لمحافظة خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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خالد بن مشيط محافظا لمحافظة خميس مشيط

خالد بن مشيط محافظا لمحافظة خميس مشيط
محمد بن طحيطح (صدى):

‏تمت موافقة المقام السامي الكريم على تعيين سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط محافظاً لمحافظة خميس مشيط خلفاً لسعيد بن مشيط .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

الف مبروك لأبو فيصل والله يوفقه ويعينه
نسال الله التوفيق له .

[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 3 شهور

يستاهل كل خير
الله يسدد خطاه

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور

ونعم الف ويستاهل الطيب ابو فيصل كفو خير خلف لخير سلف من اسرة طيبة وعريقة ترفع الراس