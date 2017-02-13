خالد بن مشيط محافظا لمحافظة خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

‏تمت موافقة المقام السامي الكريم على تعيين سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط محافظاً لمحافظة خميس مشيط خلفاً لسعيد بن مشيط .