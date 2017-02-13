خالد بن مشيط محافظا لمحافظة خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 3 شهور 8٬327 3 أخبار المجتمع خالد بن مشيط محافظا لمحافظة خميس مشيط محمد بن طحيطح (صدى): تمت موافقة المقام السامي الكريم على تعيين سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز بن مشيط محافظاً لمحافظة خميس مشيط خلفاً لسعيد بن مشيط . الوسوم:خالد بن مشيط, خميس مشيط, محافظ
ابو عبالعزيز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروك لأبو فيصل والله يوفقه ويعينه
نسال الله التوفيق له .
جسار القحطاني[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل كل خير
الله يسدد خطاه
ابو زياد – الرياض[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
ونعم الف ويستاهل الطيب ابو فيصل كفو خير خلف لخير سلف من اسرة طيبة وعريقة ترفع الراس