بالفيديو.. طوابير تحمل هدايا الشيخ ذياب آل نهيان لـخطيبته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طوابير تحمل هدايا الشيخ ذياب آل نهيان لـخطيبته
أظهرت مقاطع فيديو طوابير من الرجال، حاملين هدايا الذهاب للشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان لخطيبته كريمة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،في جو غنائي حافل بالبهجة حسب التقاليد الإماراتية.
و تظهر المقاطع عددًا كبيرًا من الرجال، حاملين معهم هدايا العريس إلى عروسه متجهين إلى بيت العروس سيرًا على الأقدام، بمصاحبة السيارات الفاخرة،حتى وصلوا إلى بيتها، وقدموها لها .
وشملت الهدايا أطقم مجوهرات متنوعة فاخرة، وعطورًا فريدة، وغيرها من الهدايا الثمينة، والتي غلفت في شكل بديع، ووضعت لدى بيت العروس.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13306 ] نشر منذ 3 شهور
الله من الهياط والتبذير تبي تهدي اهدي بس مو لازم تصور وتستفز مشاعر فقراء المسلمين اللي مو لاقيين اللي يسد جوعهم والله شفت منظر اطفال سوريين متجمعين على صحن صغير بعضهم لحق له لقمة وبعضهم مالحق ولاحول ولاقوة الا بالله
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 3 شهور
من حقهم يحتفلون و يقدمون الهدايا بس ما كان فيه داعي للتصوير و النشر المهم ربنا يسعدهم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان وطفال سوريا بالحدود يموتون من الجوع
تبي تبذخ ابذخ بدون توري الناس لكن والله لتسأل عن فلوسك وين صرفتها
يقول تعالي: وإذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا .
الله يرزقنا وياكم الجنه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4172 ] نشر منذ 3 شهور
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14679 ] نشر منذ 3 شهور
طيب
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاءالله تبارك الله
المفروض حطيتوا العنوان
((يمنع دخول ذوات القلوب الضعيفه))
😭😭😭😭😭
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 3 شهور
أولم ولو بشاة ,
ماهذا الذي يحصل !
سبحان ربي ما أحلمه !
مثل هذه المظاهر هي التي تتسبب في إنتشار التفاخر بين الناس والمغالات وحب التقليد وووووووالخ .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16079 ] نشر منذ 3 شهور
ودك تصير أماراتي لو ليلةالعرس بس…
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗😇
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12813 ] نشر منذ 3 شهور
😍😍👍
عبادي العماد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة الا بالله ..يقول تعالى ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم )
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10328 ] نشر منذ 3 شهور
هذا الزواج سيكلف ملايين الدولارات . يعني بذخ ما له داعي
مسلم[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 3 شهور
هذه الافعال تجعلنا نضع انفسنا ضمن حوسالة المجتمعات خاصة المجتمع الاسلامي والسبب ، هل هذا العرس يقارن بعرس ابنت افضل البشر سيدنا محمد ( ابنته فاطمه ) وزوجها علي ابن ابن طالب فقيه الامه واحد المبشرية بالجمة ؟ كم كان المهر وكم عدد غرف بيت الزوجيه لابنت حبيب الله؟؟ يا امة ضحكت من جهلها الامم .
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
عساكم برؤية ٢٠٣٠ يارب
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والدين .