بالفيديو.. طوابير تحمل هدايا الشيخ ذياب آل نهيان لـخطيبته - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو طوابير من الرجال، حاملين هدايا الذهاب للشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان لخطيبته كريمة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،في جو غنائي حافل بالبهجة حسب التقاليد الإماراتية.

و تظهر المقاطع عددًا كبيرًا من الرجال، حاملين معهم هدايا العريس إلى عروسه متجهين إلى بيت العروس سيرًا على الأقدام، بمصاحبة السيارات الفاخرة،حتى وصلوا إلى بيتها، وقدموها لها .

وشملت الهدايا أطقم مجوهرات متنوعة فاخرة، وعطورًا فريدة، وغيرها من الهدايا الثمينة، والتي غلفت في شكل بديع، ووضعت لدى بيت العروس.