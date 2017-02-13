هجوم كاسح على رئيس وزراء الهند لتفريطه في الوظائف السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

هجوم كاسح على رئيس وزراء الهند لتفريطه في الوظائف السعودية
هاجمت وسائل إعلام هندية رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” بسبب ظهور معلومات تشير إلى أن الأيدي العاملة الباكستانية والبنجالية تمكنت من الفوز بـ 50% من فرص العمل السعودية، التي كان من المفترض أن يتم طرحها بسوق العمل الهندي؛ ما يعني فشله في تنفيذ وعده بتوفير 20 مليون وظيفة للأيدي العاملة الهندية.
ووفقا لموقع jantakareporter فإن العمالة الهندية أبدت سعادتها بزيارة مودي للسعودية وحديثه عن تقويه العلاقة بين البلدين، ومحاولة توفير فرص أكبر لهم سواء في السعودية أو دول الخليج، واعتبرت ذلك ضربة موجعة لباكستان، التي تعد أحد أقوى حلفاء الخليج،مضيفةً أن “مودي” لم يف بوعوده ولم يتمكن من توفير فرص العمل لمواطنيه في الخليج، بل على عكس تسببت خططه في خسارة العمالة الهندية 50% من فرص العمل في السعودية لصالح العمالة الباكستانية والبنجالية.
وقال الموقع إن التقارير الرسمية الصادرة عن الحكومة أظهرت حدوث انخفاض في بنسبة 50% في عدد العمالة الهندية التي استقدمتها المملكة منذ تولي حكومة مودي زمام الأمر.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 3 شهور
دا رزق وان كنت اتمني لا عمالة بنغالية في المملكة لسوء سلوكهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4172 ] نشر منذ 3 شهور
العماله البنغاليه محترفة اجرام ومنحرفة اخلاق أصحاب سوابق في بلادهم وتم تصديرهم لنا للتخلص منهم ومن اذيتهم وشرهم يمارسون جميع المهن الشريفه والغير شريفه وجمع المال باي طريقه كانت حلال ام حرام لا يهمهم لو كان بيدي كما قلت في تعليقاتي والله والله لوكان بيدي امنع دخولهم بلاد الحرمين الشريفين وكنسهم وتنظيف السعوديه من وساختهم وقذارتهم واتمنى ان نحتفل بخروج اخر عامل بنغالي كما فعلت دولة الكويت قبل سنتين احتفلوا بخروج اخر بنغالي ويماني من دولتهم ووضع دولتهم في القائمه السوداء الممنوعين من دخول بلادنا اما باكستان من سنين طويله لم نرى منهم أي شر او مكروه او خداع بل بالعكس شعب مسالم في حاله لا اذيه ولا مشاكل ولا يحبون الدخول في متاهات مع الناس
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13306 ] نشر منذ 3 شهور
انقلعو كلكم من البلد
الواقع[ عدد التعليقات: 4192 ] نشر منذ 3 شهور
العمالة الهندية عملت نقلة نوعية في الامارات والكويت وقطر والبحرين ولو خرجوا من هذه الدول نهائيا فسوف تنهار تجاريا وتعود الى صيد السمك وبيع والفقر وسكن منازل خوض النخل العمالة الوافدة في دول الخليج يجب المحافظة عليها وتسهيل أوضاعها واحترامها
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 3 شهور
العماله الهنديه أطلق وأشرف من البنغاليه بألف مره ,
لو أن الامر بيدي لأخرجت البنغاليه من البلد ,
وأحللت بدلا منهم الهنديه .