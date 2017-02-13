هجوم كاسح على رئيس وزراء الهند لتفريطه في الوظائف السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

هاجمت وسائل إعلام هندية رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” بسبب ظهور معلومات تشير إلى أن الأيدي العاملة الباكستانية والبنجالية تمكنت من الفوز بـ 50% من فرص العمل السعودية، التي كان من المفترض أن يتم طرحها بسوق العمل الهندي؛ ما يعني فشله في تنفيذ وعده بتوفير 20 مليون وظيفة للأيدي العاملة الهندية.

ووفقا لموقع jantakareporter فإن العمالة الهندية أبدت سعادتها بزيارة مودي للسعودية وحديثه عن تقويه العلاقة بين البلدين، ومحاولة توفير فرص أكبر لهم سواء في السعودية أو دول الخليج، واعتبرت ذلك ضربة موجعة لباكستان، التي تعد أحد أقوى حلفاء الخليج،مضيفةً أن “مودي” لم يف بوعوده ولم يتمكن من توفير فرص العمل لمواطنيه في الخليج، بل على عكس تسببت خططه في خسارة العمالة الهندية 50% من فرص العمل في السعودية لصالح العمالة الباكستانية والبنجالية.

وقال الموقع إن التقارير الرسمية الصادرة عن الحكومة أظهرت حدوث انخفاض في بنسبة 50% في عدد العمالة الهندية التي استقدمتها المملكة منذ تولي حكومة مودي زمام الأمر.