الأهلي يقسو على القادسية بثلاثية في كأس خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

الأهلي يقسو على القادسية بثلاثية في كأس خادم الحرمين
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على نظيره القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي احتضنها استاد سعود بن جلوي بالراكة، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
تقدم حسين المقهوي للأهلي في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل بيمسارك فيريرا للقادسية في الدقيقة 22، ليعود بعدها عمر السومة ويسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 37.
وفي الدقيقة 40، احتسب خالد الطريس حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الأهلي عندما ارتطمت الكرة بيد أحد مدافعي القادسية داخل منطقة الجزاء، وتكفل العراقي سعد عبد الأمير بإحراز الكرة على يمين حارس القادسية، معلناً عن هدف الأهلي الثالث.
فيما أضاع ألتون خوزيه ركلة جزاء للقادسية بالدقيقة 78، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3 / 1 ويتأهل لدور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في انتظار الفائز من فريقي وج وهجر.
الجنوبي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
قولو الحكم يقسو على القادسية وهذا هو الصحيح
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 3 شهور
اى حكم اقلب وجهك يا سنفور هذا الاهلى اذا زعل يربى جايك جايك
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 3 شهور
بلنتيين للاهلى يا اعمى
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 3 شهور
ناس حقوده جننهم الاهلى
ابو وليد[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا الضفدع مايقدر يطلع الشجره الا يجيبوله قرد يطلعه والا عمره كله عايش في مستنقع — الله يا شينها 34 سنه في مستنقع
محمد[ عدد التعليقات: 1769 ] نشر منذ 3 شهور
النصر بانتظاركم ياصغير جدة
ملكي[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 3 شهور
مبروووك للملكي رغم الظلم التحكيمي .. حسبنا الله ونعم الوكيل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2356 ] نشر منذ 3 شهور
أضحكني من قال تعجبني
ياليت بس منت أهلاوي
ياشيخ وديّنِي وجبّنِي
الحب منه ..وله .. لاوي
💚💚💚💚مبرووك يا ملوك والقادم اجمل لأهلينا😊
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1404 ] نشر منذ 3 شهور
القادسية 4 الأسبوع الماضي كسبت الأهلي و الأهلي كسبهم 3 واصل الكورة مدورة