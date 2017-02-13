الأهلي يقسو على القادسية بثلاثية في كأس خادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على نظيره القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي احتضنها استاد سعود بن جلوي بالراكة، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

تقدم حسين المقهوي للأهلي في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل بيمسارك فيريرا للقادسية في الدقيقة 22، ليعود بعدها عمر السومة ويسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 40، احتسب خالد الطريس حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الأهلي عندما ارتطمت الكرة بيد أحد مدافعي القادسية داخل منطقة الجزاء، وتكفل العراقي سعد عبد الأمير بإحراز الكرة على يمين حارس القادسية، معلناً عن هدف الأهلي الثالث.

فيما أضاع ألتون خوزيه ركلة جزاء للقادسية بالدقيقة 78، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 3 / 1 ويتأهل لدور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في انتظار الفائز من فريقي وج وهجر.