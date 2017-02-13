بالفيديو.. مواطن يكشف دخل المتسولين عند الإشارات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يكشف دخل المتسولين عند الإشارات
وثق مواطن مقطع فيديو يوضح الدخل الهائل للمتسولين عند الإشارات ويبين المقطع قيام احد المتسولين بصرف المبالغ اللتي تم الحصول عليها من التسول من المحلات الكبيرة مثل الصيدليات وغيرها من المتاجر وقال للمتسول اتقوا الله وخافوا الله هذا نصب واحتيال على الناس ويبينون للناس انهم محتاجين .
ويبين المقطع للمتسولين عند الإشارات من الأولاد والنساء دخلهم يومياً من 400إلى 500 ريال وشهري 15000 ريال وأكثر.
وسط غياب تام للجهات ذات الاختصاص من مكافحة التسول والجهات الامنية وغيرها وسط مطالبات بتفعيل الرقابة عليهم وعدم المعرفة اين تذهب هذه الأموال الكبيرة من قبل المتسولين ربما تستخدم في ضد الوطن والمواطن وربما يتم تهريبها للخارج.
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
اصلا الاشخاص المتسولين يعتبرون من اصحاب الدخل المرتفع تابعوهم بعد الانتهاء من التسول كيف يتصرفون ويركبون سيارات فخمه ويذهبون للمطاعم الراقيه والاسواق والمواطنين الذين يدفعون لهم اكثر منهم حاجه للفلوس ولكن حب الخير والطيبه تجعلهم يعطون من لايستحق المستحقين فعلا لمن يريد الخير يبحث عنهم في منازلهم وعفتهم وعزتهم تجعلهم يتحملون الجوع والحاجه وعدم التسول . اغلب المتسولين متمردين ولاعليهم من احد اهم شي الحصول على المال حتى لو ارتكبو الحرام .ولمن يقول اين مكتب مكافحه التسول عنهم نقول له مكتب التسول لايريد القضاء عليهم ويتركهم يمارسون مهنتهم حتى لايقفل اذا قضي على المتسولين لانتهاء مهمته
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13306 ] نشر منذ 3 شهور
الخبول اللي يعطونهم تبي تسوي خير عطة للجمعيات الخيرية جهات مضمونة مو تعطي متسول دخله اعلى من دخلك ومكافحة التسول وينها عنهم نايمة بالعسل
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 3 شهور
طيب وينمكافحة التسول عنهم
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 3 شهور
والله هذا الظاهره صارة في كل مكان ..ودخلهم بالالاف ..
إسلام[ عدد التعليقات: 942 ] نشر منذ 3 شهور
أتركو الفلسفه الزايده روحو أتسولوا زيهم عشان الفلوس إش الهبل دا على أساس إنه التسول شرف هذا عار كبير و هذا المتسول أرتضى على نفسه الذل والمهانه وباع كرامته عشان حب المال فإللي حاسد المتسول على كثرة الفلوس يروح يتسول مثله وريحونا من القرف دا كل واحد مسك كاميرا وجلس يصور
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
مكافحة التسول في شارع الوشم قبال الجوازات ماعمري شفت فيها احد وبوابها مقفله
وين رؤية ٢٠٢٠ عنهم الله المستعان
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 3 شهور
تصدقون راودتني الفكرة هذي في فترة من الفترات الله لا يعيدها كانت الدنيا ضايقه عليا وقريت عن متسوله ماتت ولقيو تحت سرير نومها 3 مليون ريال من غير الهلل ، لكن عارف حظي اقشر اول ما اطب ما رح اطب الا في ناس يعرفوني وياهم بياخذوني طقطقه لين اموت وفضيحتي تسير بجلاجل ، لكن الحمدلله ربي ستر علي ولقيت وظيفه ومسكت فيها بايديه ورجليه .
ابو طلال[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور
اللوم كله على مكافحة التسول نايمين ولا هم دارين عن شي مخلين مثل هؤلاء الشرذمه تاهين في الشوارع وأمام المحلات وعند الإشارات المرورية .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10328 ] نشر منذ 3 شهور
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ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
هالمسؤلين. نسمع. جعجعة. ولا نرى طحنا. همهم. مناصبهم وكراسيهم. ينافقون عند ولاة الأمر. ويتسترون على. ضعف. عملهم. وكل سيّء تمام يا طويل العمر. يجب على ولاة الأمر. ابعاد. الكسالى. والمنافقين. والذين لا يعملون. البلد بها شباب. غيور. ونشيط. وعملي. الشوارع والاشارات. والحواري مليئة بهولاء. عيب والله مناظرهم. أشبههم بالعمالة. السائبة التي توجد بالشوارع لا حسيب ولا رقيب. يطاردون الناس عند الوقوف. كله. من التسيب والانفلات. لبعض المعاملين بالقطاعات الحكومية. والله مهازل ومناظر. يندى لها الجبين. صار عمال النظافة. ينافسون المتسولين عند الإشارات وبالطرقات. ولم يخبرهم الا الشعب الذين يساعدونهم بالعطايا والفلوس. عندنا قطاعين. فاشلين بالبلد. البلديات والمرور. الا يوجد حل لهما. يوجد. تغيير الطاقم كله. بشباب. مثقف وواعي وعملي. هنا فاشلين ومرتزقه. وهناك بداوة. لا ثقافة ولا فكر.
محمد فاندام[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
المتسولين راح يزيدون اكثر واكثر
من أمن العقوبة اساء الأدب
المفروض احنا نتكاتف ونحط يدينا بيدين بعض
لا نصير مجتمع عاطفي مغفل نوفر العاطفه لعيالنا وأزواجنا والوالدين والاهل والاقارب من الجيران
احنا الان في حرب داخلية وخارجية الازم نوقف ضد كل من يحاربنا ومن هذي الحروب واعظمها هي التسول
لو تلاحظون كل الي يتسولون مخالفين الاقامه مجهول المصدر
وأحنا من باب اطيبة ورحمه فينا نعطيهم فلوس علشان يستمرون عندنا
وانا صراحة من رائي لا اسمها طيبه انا اسمها سذاجة بالعامية (فهاوه)
الي يعطي متسول يعتبر ح……. كملو الكلمة وغبي
وسلامتكم
العدناني[ عدد التعليقات: 1678 ] نشر منذ 3 شهور
ياخي لا تعطوهم وخلاص
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لايسأل الناس ولا يتفطن له
جارك ممكن يكون شغال ومعاه سيارة وثوبه نظيف لكن حاله وحال عياله مزرية وانت ما تدري