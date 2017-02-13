بالفيديو.. مواطن يكشف دخل المتسولين عند الإشارات - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن المحمادي(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو يوضح الدخل الهائل للمتسولين عند الإشارات ويبين المقطع قيام احد المتسولين بصرف المبالغ اللتي تم الحصول عليها من التسول من المحلات الكبيرة مثل الصيدليات وغيرها من المتاجر وقال للمتسول اتقوا الله وخافوا الله هذا نصب واحتيال على الناس ويبينون للناس انهم محتاجين .

ويبين المقطع للمتسولين عند الإشارات من الأولاد والنساء دخلهم يومياً من 400إلى 500 ريال وشهري 15000 ريال وأكثر.

وسط غياب تام للجهات ذات الاختصاص من مكافحة التسول والجهات الامنية وغيرها وسط مطالبات بتفعيل الرقابة عليهم وعدم المعرفة اين تذهب هذه الأموال الكبيرة من قبل المتسولين ربما تستخدم في ضد الوطن والمواطن وربما يتم تهريبها للخارج.