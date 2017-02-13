متاجر شهيرة تتوقف عن بيع منتجات الرئيس الأميركي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

توقفت شركة سيرز القابضة، عن بيع منتجات شركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سواءً عبر موقعها على شبكة الانترنت أو من خلال متاجرها التي تنتشر في أنحاء البلاد كافة.

وتملك سيرز سلسلة متاجر سيرز وكمارت التي تنتشر في غالبية المدن الأميركية، ومتخصصة في بيع الملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية والأثاث المنزلي وغيرها.

ومنتجات شركات الرئيس هي عبارة عن تشكيلات من الأثاث المنزل والفرش والإضاءة وتحمل اسم “ترمب” علامة تجارية لها.

وقالت الشركة في بيان إن التوقف عن بيع منتجات الرئيس الأميركي تأتي كجزء من هدفها لتحسين تشكيلات منتجاتها التي تعرض على الانترنت”. لكن البيان أكد أن حظر البيع سيشمل أيضاً سلسلة متاجرها.

وكانت سلسلة متاجر بينها نوردستروم أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها توقفت عن بيع منتجات الموضة التي تنتجها إيفانكا ابنة ترمب “بسبب انخفاض الطلب عليها”، وهو ما انتقده الرئيس عبر تغريدة الاسبوع الماضي رأى فيها “أن نوردستروم لم تعامل ابنته بعدالة”.

كما هاجم أريك ابن ترمب السبت “نوردستروم”، واصفاً قرارها بإيقاف منتجات شقيقته “بالمقزز”.

ورأت محطة أ بي سي نيوز الأميركية الأحد، أن توقف المتاجر عن عرض منتجات الرئيس وعائلته، تأتي في ما يبدو تجاوباً مع حملة شعبية للمقاطعة تحمل اسم “تمسك بمحفظتك”.