توقعات باستقرار أرباح البتروكيماويات بالربع الأول من العام الحالي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

توقع المحلل المالي في شركة الجزيرة كابيتال، جاسم الجبران، أن يكون

توقع محللون ماليون ان تستقر أرباح قطاع البتروكيماويات السعودي، خلال الربع الأول من عام 2017.

وأوضح المحلل المالي جاسم الجبران أنه من المحتمل أن يشهد القطاع بشكل عام خلال العام 2017 ارتفاعاً في مستوى ضبط التكاليف وتقليل المصاريف وارتفاعاً في كفاءة العمليات التشغيلية، وذلك استعداداً للتأقلم مع تخفيض الدعم عن كثير من مواد اللقيم، لذا من المحتمل أن يشهد عام 2017 استمراراً لمسيرة التحسن ورفع الكفاءة في أداء القطاع.

و أشار إلى أن التوقعات الإيجابية للقطاع تعود إلى تحول بعض الشركات إلى الربحية بعد إعادة الهيكلة وتحسن العمليات التشغيلية مثلما حدث في “التصنيع”، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في مستوى التحكم بالمصاريف وتخفيض تكاليف الإنتاج والتشغيل كما هو الأمر في “سابك”.

ولفت الجبران الى أن القطاع بشكل عام قد شهد تحسناً ملحوظاً في العام 2016 لعدة عوامل إيجابية مؤثرة، مما يرفع سقف التوقعات الإيجابية للأداء خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع مستوى معدلات التشغيل في كثير من الشركات وفي مقدمتها ينساب، والصحراء، وكيان.