العتيبي يبدأ رحلته سيراً من جدة إلى المدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تفاعلًا مع مبادرة كيف نكون قدوة؟ التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بدأ الرحالة سعد بن طلق بن ثعلي العتيبي، اليوم الاثنين؛رحلة سيرًا على الأقدام من المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات بجدة على طريق عسفان، متوجهًا إلى المدينة المنورة.

من جانبه أشار الرحالة سعد بن طلق بن ثعلي العتيبي الى ان رحلته من المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات بجدة على طريق عسفان، متوجهًا إلى المدينة المنورةقد تستغرق 20 يومًا .

و عن سبب اختيار بداية رحلته من المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات ، قال العتيبي : أن هذا المشروع الوطني نموذجي وحضاري لهذا الجيل ولأجيال المستقبل.