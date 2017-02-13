شعاع كابيتال تخطط لإطلاق صندوق عقاري جديد بقيمة مليار ريال في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تسعى شركة شعاع كابيتال المدرجة بسوق دبي المالي للتوسع في السوق السعودي وتتطلع أيضا إلى مصر فيما تعتزم إدارة طرحين أوليين في أسواق الإمارات.

و قال رئيس مجلس إدارة “شعاع كابيتال” جاسم الصديقي، في مؤتمر صحفي بدبي، إن زيادة التركيز على السوق السعودية يأتي ضمن الاستيراتيجية الرئيسية للشركة التي ستعمل على رفع حصة الأصول العقارية المدارة لديها، مضيفاً أن هناك خطة لإطلاق صندوق عقاري جديد بقيمة مليار ريال سعودي قريبا.

وأضاف الصديقي، إن السوق المصري يعتبر جذابًا للاستثمار، وتتطلع الشركة لدخول قطاع الخدمات المالية فيه لا سيما وأن لديها رخصة غير مفعلة حتى الآن.