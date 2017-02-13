مرعي العواجي يشيد باستقدام حكام أجانب لدوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أكد مرعي العواجي، رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أن قرار استقدام حكام أجانب لإدارة بعض مباريات دوري جميل للمحترفين يصب في صالح كرة القدم، حيث يساهم وجود الحكام الأجانب في نقل خبراتهم للمحليين.

وأضاف رئيس لجنة الحكام في تصريحات تلفزيونية، أنه يحترم قرار اتحاد الكرة باستقدام 8 أطقم تحكيم أجانب قائلا ” القرار جاء بعد دراسة لمصلحة التحكيم والكرة السعودية والحكام كانوا يتمنوا تقليص عدد طواقم الحكام الأجانب “.

وأشاد رئيس لجنة الحكام بدعم اتحاد الكرة، مؤكدا أن رئيس الاتحاد عادل عزت أكد أن التحكيم هدفه الأول في اللجان وأن جميع المستحقات ستسلم للحكام في أقرب وقت.

وكان اتحاد الكرة وافق على رفع عدد طواقم الحكام الأجانب لجميع الأندية ليكون العدد ثمانية في مسابقة دوري جميل للمحترفين، مع السماح للأندية بالاستعانة بالحكام الأجانب في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بدءاً من منافسات دور الـ 16 وذلك بشكل مفتوح.