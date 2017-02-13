التراجع عن إزالة صناعية كيلو 8 العشوائية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت مصادر مطلعة أن مستشار خادم الحرمين امير منطة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أصدر اوامره لأمانة محافظة جدة بالتراجع عن إزالة المنطقة الصناعية جنوب المحافظة ” طريق مكة القديم كيلو8 .

يأتي ذلك بعد أن شرعت 4 جهات حكومية ممثلة في الأمانة وشركة الكهرباء والمياه والشرطة في تنفيذ أوامر الإخلاء للورش ومحلات بيع مواد البناء والسباكة وقطع غيار السيارات في منطقة الورش الصناعية والتي ظلت في العشوائية منذ عشرات السنين، وتسببت في تشويه المنظر العام .

و قالت مصادر مطلعة أن التراجع يعود لإلتزام أصحاب الورش وبالتنسيق مع الأمانة بتنظيم المنطقة وخلخلة الشوارع المغلقة وإزالة الورش المعترضة والمغلقة لهذه الشوارع وتحسين واجهات الورش وسفلتة الشوارع الداخلية وزراعة وتشجير محيط المنطقة.