المحكمة الإدارية بالرياض تمنح درجات إضافية لمعلمي دفعة 1425هـ - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

حكمت لدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة الإدارية بالرياض، اليوم، بمنح درجة إضافية لمن تم الترافع عنهم من دفعة 1425هـ، وسيتم استلام الحكم مطلع الشهر القادم.

وأوضح حساب ملتقى المعلمين، أن الحكم الصادر اليو، يقضي بمنح درجة إضافية لمعلمين ومعلمات من دفعة 1425هـ ممن تقدموا لها بشكوى على وزارة التعليم يطالبون فيها وزارتهم بدرجاتهم المستحقة في قضية ما تعرف بـ” تباين الدرجات “.

يذكر أن عددا من معلمي ومعلمات دفعة 1425هـ، ودفعات أخرى متضررة، قد تقدّموا بشكوى على وزارة التعليم يطالبون بالدرجة المستحقة التي حُرموا منها بسبب تعيينهم في بداية مباشرتهم عملهم على البند 105، الذي أظهر تباينًا واضحًا في الدرجة والراتب بينهم وبين بقية زملائهم ببعض التخصّصات الأخرى من نفس دفعاتهم، الذين تم تعيينهم رسميًّا على رغم مباشرتهم العمل جميعهم بنفس السنة؛ ما تسبب لهم في ضررٍ كبير بسبب عدم احتساب سنوات خدمة هذا البند لغرض التقاعد وتباين كبير في رواتبهم مع هؤلاء المعلمين من التخصّصات الأخرى، والذين نالوا درجات وظيفية ورواتب أعلى بعد قرار تعيين جميع المعلمين والمعلمات على المستوى الخامس.