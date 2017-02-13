توهج ضوء البروج في سماء المملكة مساء اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه بعد غروب شمس اليوم الاثنين، واختفاء الشفق بحوالي 80 إلى 120 دقيقة وتصبح السماء مظلمة سيرصد ضوء البروج بالعين المجردة فوق الموقع الذي غربت فيه الشمس بالأفق الغربي بشرط أن تكون المراقبة من موقع بعيد تماما عن أضواء المدن التي تحجب الأضواء الطبيعية في السماء، حيث سيظهر ضوء البروج في صورة هرم لونه لبني ضبابي.

وأوضحت، أن الليالي الخالية من وجود القمر بقبة السماء خلال فبراير ومارس وإبريل تعتبر وقتا مثاليا خلال السنه لرؤية ضوء البروج بعد غروب الشمس في السعودية والمنطقة العربية وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية، مشيرة إلى أنه سيلاحظ أن ضوء البروج ليس له ألوان زاهية فالسماء ذات اللون الضارب للحمرة عند غروب الشمس وقبل شروقها تحدث بسبب الغلاف الجوي للكرة الأرضية ، أما ضوء البروج فمصدرة خارج الغلاف الجوي ، فهو نتيجة لضوء الشمس المنعكس عن جزئيات الغبار التي تتحرك في نفس مستوى الأرض والكواكب التي تدور حول الشمس لذلك عند النظر لضوء البروج فنحن نلقي نظرة جانبية لمستوى نظامنا الشمسي.

أضافت بأن إلى جانب ضوء البروج سيشاهد إلى يمينه شريط درب التبانة المرصع بالنجوم إضافة إلى كوكبي الزهرة والمريخ أمام ضوء البروج وفي الأفق الجنوبي مجموعة نجوم الجبار وعدة نجوم لامعة منها نجم الشعرى في مشهد أقرب للخيال العلمي، مرجعة سبب التوقيت المثالي لرؤية ضوء البروج بعد غروب الشمس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ” شمال خط الاستواء ” لأن دائرة البروج تقع مستقيمة على الأفق بعد غروب الشمس.