بالفيديو ..شمس تهاجم من يسخر من لهجتها - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

قامت الفنانة الكويتية شمس الأشخاص الذين يسخرون من لهجتها، متهمين اياها انها لا تمتلك هوية.

ونشرت شمس فيديو على سناب شات قالت خلاله ; إلى أن لغة الاعلام فرضت على الفنانين بإعلاميين من كل اللهجات والجنسيات، الامر الذي يجعل لدينا ما يشبه الاعاقة.

وتابعت: نحن نضطر بسبب تواصلنا مع الاعلام انه بنسط اللهجة، ما يجعل حديثنا ميكس غريب، فما في سبب لتتفاجأوا لأني أضطر لذلك.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ولاقى اعجابهم، مشددين على صراحتها وموقفه الصريح من الامر.