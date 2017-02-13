تقارير دولية تؤكد تورط الانقلابيين في زرع ألغام مضادة للأفراد باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أكدت تقارير منظمات دولية ومحلية يمنية، على تورط ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، في انتهاك قوانين الحرب، من خلال زرع ألغام مضادة للأفراد في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية ” عدن وأبين ومأرب ولحج وتعز ” ، تسببت في مقتل عشرات المدنيين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها تحققت من 5 حالات لأشخاص أصيبوا بتشوهات بسبب ألغام مضادة للأفراد في تعز منذ مارس 2016، منهم رجل كان عائدًا إلى منزله مع شقيقه بعد أشهر من النزوح من قريته التي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

ومن جانبه يبذل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهودًا كبيرة لدعم وتأسيس مراكز تأهيل الإصابات والأطراف الصناعية، بالإضافة إلى الدعم النفسي للمصابين من ضحايا الألغام الذين في معظمهم من الأطفال والنساء .

وتعمل قوات دعم الشرعية في اليمن، على مساعدة الجيش الوطني لتطهير المواقع التي استهدفها الحوثيون بزراعة الألغام مضادة للأفراد، وتأمين الطرق التي عمدوا إلى الانتقام من المستفيدين منها عبر زرعها بعشرات الألغام المضادة للأفراد .