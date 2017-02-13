الهلال يغلق التدريبات استعدادا لمواجهة الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة رامون دياز، إغلاق تدريبات الفريق ابتداءا من صباح اليوم الإثنين، استعداداً لمواجهة الخليج في الجولة الـ18 من دوري جميل للمحترفين.

وأدى الفريق صباح الاثنين تدريباته استعداداً للقاء المقرر الخميس، ببعض الجمل الفنيةوالتكتيكية، قبل أن يؤدي الفريق مناورة على جزء من مساحة الملعب، مختتما الحصة التدريبية بمناورة أخرى على كامل مساحة الملعب.

شهدت التدريبات حضور الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس الإدارة من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الخليج.