خبير دولي يصدم جماهير الاتحاد بشأن استعادة النقاط المخصومة - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

وجه التونسي طارق العلايمي، خبير القانون الرياضي الدولي، صدمة لجماهير نادي الاتحاد بشأن استعادة النقاط الثلاث المخصومة بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، مؤكدا أن استعادة النقاط أمر صعب ولجنة الانضباط بالفيفا لم يسبق لها التراجع عن قراراتها على مدى تاريخها.

وفجر الخبير في القانون الرياضي الدولي، مفاجأة بأن نادي الاتحاد طلب مراجعة قرار خصم النقاط الثلاث الصادر من لجنة الانضباط بالفيفا، بسبب تقاعس اتحاد جدة عن سداد مستحقات المحترف الأرجنتيني مانسو، ولم يطلب نقض القرار، مؤكدا أن استعادة النادي للثلاث نقاط أمر في غاية الصعوبة ومعقد للغاية، بعد أن النادي على نفسه فرصة الطعن على القرار الذي صدر في ديسمبر الماضي.