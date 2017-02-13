مصرية تشنق نفسها بعد تأخر زوجها عن موعده - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تخلصت طبيبة مصرية تدعى سلمى، وتبلغ من العمر 24 عاماً من حياتها بشنق نفسها.

وتركت الشابة تركت رسالة لزوجها عبر واتس آب قالت فيها: لو مجتش أنا هنتحر، وذلك إثر خلاف كبير بينهما، وعند عودته فوجئ بأنها نفذت تهديدها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغاً من زوج، يفيد قيام زوجته بالانتحار شنقاً عن طريق حبل غسيل علقت طرفه في تكييف الصالة، وأخبرته هاتفياً قبل الانتحار بما ستفعله.

والمفاجأة أن زواج الطبيبين لم يمض عليه سوى أربعة أشهر فقط كانت مليئة بالخلافات والشجار.