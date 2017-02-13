مصرية تشنق نفسها بعد تأخر زوجها عن موعده - صحيفة صدى الالكترونية

مصرية تشنق نفسها بعد تأخر زوجها عن موعده
تخلصت طبيبة مصرية تدعى سلمى، وتبلغ من العمر 24 عاماً من حياتها بشنق نفسها.
وتركت الشابة تركت رسالة لزوجها عبر واتس آب قالت فيها: لو مجتش أنا هنتحر، وذلك إثر خلاف كبير بينهما، وعند عودته فوجئ بأنها نفذت تهديدها.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغاً من زوج، يفيد قيام زوجته بالانتحار شنقاً عن طريق حبل غسيل علقت طرفه في تكييف الصالة، وأخبرته هاتفياً قبل الانتحار بما ستفعله.
والمفاجأة أن زواج الطبيبين لم يمض عليه سوى أربعة أشهر فقط كانت مليئة بالخلافات والشجار.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16079 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله فكه جتك من الله ياباشا
زغرطي ياأنشرااااااااح🤗🤗🤗🤗
😡فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2193 ] نشر منذ 3 شهور
لو متجيش أنا هنتحر
طيب اصبري شوية
لازم تموتين كذا
يالله يا ولية ع نار جهنم
نسأل الله السلامة
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
والله ما يستاهل تنتحرين علشان رجال ما يهتم فيك الله يتولاها برحمته وهو أكيد يتحمل ذنبها
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13306 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايبلانا
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
زين انه ماجا ارتاح منها
بن فهاد[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم ليه الانتحار حرام
موجوع قلبي ع فراق حى 💟[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 3 شهور
ومن الحب ماقتل ربما لها نظرة أخرى للرجل والحياة الله يرحمها ويغفر لها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12809 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان بس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14659 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
شكله منكد عليها قبل مايطلع
او مهددها بشي .. مو معقوله تتهاوش
معه وتنتحر .. خاصة انها متعلمه
والله اعلى واعلم .
Noura[ عدد التعليقات: 701 ] نشر منذ 3 شهور
….. عموما النفس غاليه وحرام نرخصها لمجرد شخص
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10320 ] نشر منذ 3 شهور
اولا شلون طبيبه وعمرها 24 سنه اتصور يمكن ممرضه ومريضه نفسيا اذا كانت فعلا هي من قتلت نفسها
ثم ما اتصور ان وحده تقدم على الانتحار بسبب تافهه لان زوجها تأخر عليها وخصوصا انها حديثة عهد بالزواج
ووحتى لو كانت جياتهم الزوجيه مليئه بالمشاكل فلا تصل تلامور الى الانتحار
لابد ان ثمة امور وراء قضية الانتحار