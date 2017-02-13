بالفيديو..عمردياب يغازل لطيفة في عيد ميلادها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

جمعت الصدفة النجم المصري عمرو دياب، يوم الأحد، بالفنانة التونسية لطيفة على متن الطائرة، لكي يهنئها بمناسبة عيد ميلادها.

وقال عمرو في مقطع الفيديو نشرته لطيفة، عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام وهو يغازل لطيفة، قائلاً: حبيبتي لطيفة، كل سنة وأنت طيبة، سعيد أن أراك في الطائرة يوم عيد ميلادك، أنت حبيبتي وقمر.

وأبدت لطيفة عن سعادتها الغامرة بتهنئة دياب لها، قائلة: حبيب قلبي، أول معايدة لعيد ميلادي، ربنا يحميك يا هضبة

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة، كانت من أكثر الفنانين دفاعًا عن عمرو دياب بعد الإساءة التي تعرض لها من قبل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حيث وصفته بأنه كبر في السن وراحت عليه.