الذهب يتراجع متأثراً بضغط مكاسب أسواق الأسهم - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

شهدت أسعار الذهب تراجعا اليوم الاثنين، بفعل ضغط من مكاسب أسواق الأسهم، ورغم تنامي مخاوف جيوسياسية جديدة عقب تجربة كوريا الشمالية الناجحة لإطلاق صاروخ باليستي نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.25% إلى 1232.60 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.10% إلى 17.955 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:41 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتمكن المعدن النفيس من تسجيل مكاسب بنسبة 1.2% خلال الأسبوع الماضي مستفيداً من تذبذب أداء الدولار وأسواق الأسهم العالمية.

لكن الأسهم العالمية سلكت مساراً أفضل نهاية الأسبوع الماضي مع تعهد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بقرب الإفصاح عن إصلاحات المنظومة الضريبية، وكذا عقب لقائه برئيس وزراء اليابان ” شينزو آبي ” وتعهد الطرفان بتعاون مثمر بينهما.