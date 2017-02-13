قتل عاشقين هربا من عائلتهما بعدما رفضوا تزويجهما - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

هاجم عدد كبير من سكان قرية واما الأفغانية مركز الشرطة، وقاموا بقتل شاب وفتاة عاشقين، ذنبهما أنهما هربا معا بعدما رفضت عائلتاهما تزويجهما. وذلك في الوقت الذي يستعد العالم للاحتفال بعيد الحب “الفالانتاين” يوم الثلاثاء القادم.

واوضح حافظ عبد القيوم محافظ ولاية نورستان في أفغانستان، إن والدي الفتاة البالغة من العمر 18 عاما هم من نفذوا عملية القتل بمساعدة سكان القرية.

وتابع ; كانت فتحية متزوجة منذ شهر عندما هربت مع شاب يدعى هداية الله (19 عاما)، وقتلا معا بالرصاص من طرف العائلة وسكان قرية واما.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم إلقاء القبض على الشابين الهاربين من طرف الشرطة، فطالبت عائلة الفتاة بتسليمهما، ولكن “عندما علم السكان بأنها علاقة غير شرعية، انضموا إلى والدي الفتاة للهجوم على المركز وقتلا الاثنين

وأكد مصدر أمني رفع المستوى، أن رجال الشرطة كان بإمكانهم حماية الضحيتين، لكنهم لم يفعلوا لتفادي المواجهة مع السكان، وتركوهما يموتان أمام أعينهم، لذا تم فتح تحقيق في الموضوع، خاصة بعد إصابة 3 من رجال الأمن .

يذكر أنه ترتفع نسبة جرائم الشرف في المجتمع الأفغاني، لا سيما في المناطق النائية والجبال، حيث يتم تجاهل القوانين .