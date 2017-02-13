وزير النفط الكويتي: أسعار النفط مرضية ونسبة الالتزام بخفض الانتاج 92% - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أكد وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أن أسعار النفط جيدة حالياً ومن المتوقع ارتفاعها مع تنامي نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين.

وقال المرزوق على هامش مؤتمر نفطي في العاصمة الكويتية إن نسبة التزام أعضاء أوبك باتفاق خفض الإنتاج تبلغ 92% في حين تبلغ نسبة التزام المنتجين من خارج أوبك 50%.

وأضاف أن نسبة التزام المنتجين المستقلين جاءت بهذا الشكل نظرا لالتزامهم بتعهدات سابقة ولأن الالتزام تدريجي.” متفهمون لدرجة التزام الدول خارج أوبك ونسعى للوصول إلى التزام 100 بالمئة. “