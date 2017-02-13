الهلال يطلب حكام أجانب لمواجهة الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

طلب مجلس إدارة نادي الهلال من اتحاد كرة القدم تعيين طاقم حكام أجانب لمباراته أمام الخليج المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في الجولة 19 من الدوري وينتظر نادي الهلال رد الاتحاد النهائي بشأن تكليف حكاما أجانب من عدمه خلال الساعات المقبلة.

ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.