الهلال يطلب حكام أجانب لمواجهة الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

الهلال يطلب حكام أجانب لمواجهة الخليج
طلب مجلس إدارة نادي الهلال من اتحاد كرة القدم تعيين طاقم حكام أجانب لمباراته أمام الخليج المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في الجولة 19 من الدوري وينتظر نادي الهلال رد الاتحاد النهائي بشأن تكليف حكاما أجانب من عدمه خلال الساعات المقبلة.
ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.
المشعفل[ عدد التعليقات: 966 ] نشر منذ 3 شهور
النظام يالطواقي يقول لازم تطلب حكام أجانب قبل المباراه باسبوعين على الأقل، على مين تلعبونها؟ اكيد رد الإتحاد السعودي الرفض مطبوخه طبخ.