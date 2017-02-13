لاعبو القادسية: سنكرر الفوز على الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد البرازيلي إلتون خوزيه محترف نادي القادسية جاهزية الفريق لمباراته أمام الأهلي في دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال إلتون في تصريحات لقناة برو سبورت إن المباراة ستكون من أصعب مباريات الموسم كون الأهلي سيدخل المباراة لرد هزيمته أمام القادسية في دوري جميل، فيما سيسعى لاعبو القادسية لتكرار الفوز.

من جانبه قال فيصل مسرحي حارس مرمى القادسية إن فريقه طوى صفحة مباراة الأهلي بالدوري من أجل الاستعداد بقوة لمباراتهما بكأس الملك، واصفا المباراة بالمهمة.

وأكد مسرحي أن هدف فريقه من المباراة الفوز والعبور لدور الثمانية، لافتا إلى أن القادسية سيدخل المباراة أكثر تركيزا من الأهلي.