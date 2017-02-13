الأربعاء.. إعلان الدفعة الأولى من مستحقي السكن عبر سكني - صحيفة صدى الالكترونية

الأربعاء.. إعلان الدفعة الأولى من مستحقي السكن عبر سكني
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان ستعلن بعد غد (الأربعاء) عن الدفعة الأولى من مستحقي منتجاتها ضمن برنامج “سكني”، في إطار التنفيذ الفعلي لبرامجها المرتبطة بالتحول الوطني “2020” ويتوقع أن تعلن الوزارة أسماء أكثر من 7700 مستحق، ضمن آلية للشراكة بين الصندوق العقاري والبنوك.
وكانت الوزارة طرحت الشهر الماضي 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، بحيث وزعت بين 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألفاً كدعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، بالشراكة بين الصندوق العقاري والبنوك.
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
بالتوفيق ان شاء الله.
ابو نوار[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 3 شهور
الاربعاء قريب …
القرشي[ عدد التعليقات: 1663 ] نشر منذ 3 شهور
بعد إنتظار كل هاذي السنوات ومن ضمن مايقارب مليون مستحق ما قدرتوا تعلنون غير عن 7700 مستحق فقط !!!
ياترى إن صدق الخبر هذولي المستحقين من المدن الرئيسية ولا كالعادة في المدن الغير أهلة بالسكان ؟
على العموم الأربعاء القادم قريب جدآ يعني بعد بكرة إن شاء ألله ونشوف هل تصدقوا ولا مثل عوايدكم
فركش وفنش وطنش …
اشك إنه رايح يصير شيء أو يتغير شيء أو رايح يستلم أي مواطن من وزارة الإسكان أي شيء … وسلامتكم .
ابو عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهنيهم بها ويرزق كل واحد بيت يسعد به هو وابنائه معه .ونحن لحقين على الخير ان شاء الله اهم شي العافيه هي مكسبنا في هذه الدنيا
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
يارجال و تبي تسافر لشمال المملكه او غربها تقعد يومين اراضي تكفي لسكان الكره الارضيه ماني شايف مشكله وزعو على العالم وخلوها تبني بيوت كل شي موجود الحمدلله . ترانا ملينا من الخرابيط
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 3 شهور
كيف مدعوم التكاليف ما فهمت
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
نكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسنرى
أمراً
عجيب
جدأ
جداً
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1960 ] نشر منذ 3 شهور
والله اني غاسل ايديني منكم ومتأكد 300% ان السكن حلم ابليس بالجنة
مواطن[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
شروط الإسكان صعبه جدل
ممكن ينزلون مليون اسم
بس يضع شروط تعجيزية ايش الفايده
جعجعه..$[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
عاد من كبر هالاسكان دبلكس دور ونصف ….ياليتهم كملوها دورين ويكون المسكن مؤهل لدور ثالث . وبعد في لعة وادرين ….وعدم توفر الخدمات اليومية تكون قريبة من الاسكان لهم مثل محطات بنزين محلات تموينات غذاية او اسواق صغيرة حدائق ملاعب اطفال…..بصراحة متشفقين السكن ومحبطين منه ماكملت الفرحه
جعجعه..$[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
لا بعد ابليس يعرف ان مسكنة بجهنم ….
😡فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2190 ] نشر منذ 3 شهور
متأكدين
آخر كلام
يعني أستعلم يوم الأربعاء هذا أو بعد ١٠٠٠ عام ،،، يوم الأربعاء ١٨ / ٥ / ٢٤٣٨ هـ
طيب نشوف
wonderful[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
هذا وش عنده
ذوق[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
نقاطي 55 هل يشملني الله كريم