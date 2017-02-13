الملك سلمان يزور ابن أخيه سلطان بن ناصر بمستشفى الملك فيصل التخصصي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ابن أخيه الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، للاطمئنان على صحته.

وقدم الأمير سلطان وأبناؤه،الشكر لخادم الحرمين معربين عن تقديرهم للملك وزيارته الكريمة، متمنين له دوام الصحة والعافية وأن يعينه الله على خدمة وطنه وأمته،وفقا لـ«عكاظ».