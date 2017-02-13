الملك سلمان يزور ابن أخيه سلطان بن ناصر بمستشفى الملك فيصل التخصصي - صحيفة صدى الالكترونية

الملك سلمان يزور ابن أخيه سلطان بن ناصر بمستشفى الملك فيصل التخصصي
زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ابن أخيه الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، للاطمئنان على صحته.
وقدم الأمير سلطان وأبناؤه،الشكر لخادم الحرمين معربين عن تقديرهم للملك وزيارته الكريمة، متمنين له دوام الصحة والعافية وأن يعينه الله على خدمة وطنه وأمته،وفقا لـ«عكاظ».
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5422 ] نشر منذ 3 شهور
تواضع ملك
حفظ الله الملك سلمان من كل شر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10314 ] نشر منذ 3 شهور
ابو فهد معروف بتواضعه واخلاقه العاليه حفظه الله
عذب الكلام[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 شهور
حفظ الله ملكنا أبوفهد فقد عرف عنه التواضع وزيارة الصغير والكبير.
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
نكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسنرى
أمراً
عجيب
جدأ
جداً
جحفلي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
ليته يوظفنا
جحفلي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
ليته يوظفنا
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
ياليت يحطون على البعارين الشريط الضوئي عشان اخواننا المسافرين في الطرق السريعه ينتبهون وخصوصا في الليل .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
البطاله والفقر وارتفاع اسعار المواد الغذائيه وارتفاع عدد المتقدمين لحساب المواطن والذي بلغ عشرة ملايين كلها مؤشرات تدل على…… لان الطريق الذي يسلكه هذا … ليس له نهايه وهو غير صحيح .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
رؤيه …. 2030 .
جسار القحطاني[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور
فديت روحك وقلبك ي ملك الحزم