 الملك سلمان يزور ابن أخيه سلطان بن ناصر بمستشفى الملك فيصل التخصصي - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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الملك سلمان يزور ابن أخيه سلطان بن ناصر بمستشفى الملك فيصل التخصصي

الملك سلمان يزور ابن أخيه سلطان بن ناصر بمستشفى الملك فيصل التخصصي
طلال الغامدي(صدى):

زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ابن أخيه الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، للاطمئنان على صحته.

وقدم الأمير سلطان وأبناؤه،الشكر لخادم الحرمين معربين عن تقديرهم للملك وزيارته الكريمة، متمنين له دوام الصحة والعافية وأن يعينه الله على خدمة وطنه وأمته،وفقا لـ«عكاظ».


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5422 ] نشر منذ 3 شهور

تواضع ملك
حفظ الله الملك سلمان من كل شر

[ عدد التعليقات: 10314 ] نشر منذ 3 شهور

ابو فهد معروف بتواضعه واخلاقه العاليه حفظه الله

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 شهور

حفظ الله ملكنا أبوفهد فقد عرف عنه التواضع وزيارة الصغير والكبير.

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور

ليته يوظفنا

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور

ليته يوظفنا

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

ياليت يحطون على البعارين الشريط الضوئي عشان اخواننا المسافرين في الطرق السريعه ينتبهون وخصوصا في الليل .

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

البطاله والفقر وارتفاع اسعار المواد الغذائيه وارتفاع عدد المتقدمين لحساب المواطن والذي بلغ عشرة ملايين كلها مؤشرات تدل على…… لان الطريق الذي يسلكه هذا … ليس له نهايه وهو غير صحيح .

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

رؤيه …. 2030 .

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور

فديت روحك وقلبك ي ملك الحزم