وزير التجارة: الأدوية والأطعمة المغشوشة فى المملكة مرعبة ومخيفة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار ، أن أدوية وأطعمة وسوائل وكريمات مغشوشة تدخل المملكة بشكل يومي ويتم تداولها في الأسواق،بـ”المخيف وغير الطبيعي”، قائلاً: “لم أعرف حجم البضائع المغشوشة إلا عندما عُينت وزيراً، إذ توجد حالات غش في داخل السعودية وقادمة إليها من الخارج بكل المنتجات”.

وأشار إلى أن الوزارة تتبع عدة طرق لمواجهة هذه الأزمة، من بينها إشراك المواطن في مكافحة الغش، مع رصد مكافآت آنية للمبلغين عن تلك الحالات، إضافة إلى توعية المستهلكين واستخدام تقنية “باركود” لمعرفة جودة السلع لافتاً إلى أن معظم حالات ضبط المنتجات المغشوشة تنتج عن شكاوى المواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة تضع حالياً خطة لمنح فروعها تقديم كل الخدمات المنوطة بها، بهدف الوصول للمرتبة 15 عالمياً، وزيادة الاستثمار الأجنبي من 3.8% إلى 5.8%، ورفع نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي من 20% إلى 35%.