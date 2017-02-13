وزير التجارة: الأدوية والأطعمة المغشوشة فى المملكة مرعبة ومخيفة - صحيفة صدى الالكترونية

وزير التجارة: الأدوية والأطعمة المغشوشة فى المملكة مرعبة ومخيفة
قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار ، أن أدوية وأطعمة وسوائل وكريمات مغشوشة تدخل المملكة بشكل يومي ويتم تداولها في الأسواق،بـ”المخيف وغير الطبيعي”، قائلاً: “لم أعرف حجم البضائع المغشوشة إلا عندما عُينت وزيراً، إذ توجد حالات غش في داخل السعودية وقادمة إليها من الخارج بكل المنتجات”.
وأشار إلى أن الوزارة تتبع عدة طرق لمواجهة هذه الأزمة، من بينها إشراك المواطن في مكافحة الغش، مع رصد مكافآت آنية للمبلغين عن تلك الحالات، إضافة إلى توعية المستهلكين واستخدام تقنية “باركود” لمعرفة جودة السلع لافتاً إلى أن معظم حالات ضبط المنتجات المغشوشة تنتج عن شكاوى المواطنين.
ولفت إلى أن الوزارة تضع حالياً خطة لمنح فروعها تقديم كل الخدمات المنوطة بها، بهدف الوصول للمرتبة 15 عالمياً، وزيادة الاستثمار الأجنبي من 3.8% إلى 5.8%، ورفع نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي من 20% إلى 35%.
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل !!؟
الواقع[ عدد التعليقات: 4191 ] نشر منذ 3 شهور
شكرا معالي الوزير لأنك تقول الحقيقية وباقي عليكم وضع العقوبة على من يتاجر بصحة الناس مهما كانت وجاهته الاجتماعية او منصبه وتجريده من كل ما يملك اذا كان متعمدا ذلك وتم إثبات جريمته
sa[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
وانت يامعالي الوزير ما هو دور وزارتك تسريحك هذا تعني به فشل وزارتك على تأدية دورها ومسؤلياتها
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
ندري ياخوي. عطنا حل. ياليتك ساكت.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
هذا. إن دل. فهو من ضعف الرقابة. واستهتار المسؤلين. والفوضى بالبلد. الأجانب يعيثون خراباً ولعباً. ببلدنا. لمصالحهم. ونحن نتفرج. التهاون معهم اوصلنا الى هذا الحد. والكارثة. يجب ايقافهم. فوراً وعدم التصاريح والتوعد فقط. الناس في خطر داهم منهم. الا يوجد رقيب. ومحاسب. والله عيب ما يحدث. حتى الأسلحة تدخل. والمخدرات. افيقوا يا عُبَّاد الله. الأعداء يتربصون بِنَا. ونحن. لولاة. الأمر. كل شيء مستتب. وتحت السيطره. بلا. نصب هذه أمانة في اعناق المسؤلين.