«حساب المواطن» يطالب الإعلاميين بتسجيل مكافآت التعاون - صحيفة صدى الالكترونية

«حساب المواطن» يطالب الإعلاميين بتسجيل مكافآت التعاون
قال مصدر مطلع في «حساب المواطن» أن الحساب يطلب من المواطنين تسجيل كل ما يعتبر دخلا، ومنها مكافأة الإعلاميين المتعاونين، أي المبالغ التي تدخل على الشخص باستمرار بما فيها الراتب، والإيجارات وغيرها.
وقال المصدر أن القائمون على حساب المواطن عرفوا الدخل بأنه المبالغ المالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية كما أوضحوا أن أشكال الدخل (ثابت ومتذبذب)، وأنواعه (راتب ومعاش تقاعدي، وأي دخل يتم الحصول عليه من مصادر أخرى).
وأشار المصدر إلى أنه فيما يتعلق بكيفية تسجيل مقدار المكافأة الخاصة بالإعلاميين التي تكون متفاوتة في القيمة شهرياً وغير ثابتة، بأنه يتوجب على أى إعلامي جمع المكافأة ويدخل متوسطها بالقسمة على 12 شهراً».
يشار إلى أن عدد كبير من السعوديين يعملون في مؤسسات إعلامية محلية ودولية بنظام التعاون، وهو العمل لساعات عدة أو في فترات المساء، ويتقاضون مكافآت ثابتة، وأخرى غير ثابتة (بالقطعة)، ومن بينهم كتاب، ومحررون، ومراسلون، ومصححون، وفنيون.
الله المستعان[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 3 شهور
اعتقد هذا مو من حقهم
والامر تعدى انه حساب مواطن وياخوفي يتم سحب مافي حساباتنا من مبالغ بسيطة ونشحد بعدها
القرشي[ عدد التعليقات: 1663 ] نشر منذ 3 شهور
كما يوجد موظفين في الخطوط السعودية وفي بعض القطاعات العسكرية والمؤسسات الأهلية يعملون
في مؤسسات إعلامية بنظام التعاون أيضآ ويتقاضون دخلآ كبيرآ من ذلك التعاون بجانب رواتب وظائفهم
الرسمية فلا تنسوهم أيضآ .
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 3 شهور
الوظائف تعاونية تاخذا مثل راتبك الحكومية واكثر هل تصدق لان فيه خارج عمل بعضهم والبعض يا خذا باليومية والبعض يعمل ساعتين فقط ويا خذا الفين او الاف وخمسمائة في ساعتين هذي وغيرها
والله يرزق الجميع
ali[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
هذا تحقيق و اطلاع حال المواطن