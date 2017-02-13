«حساب المواطن» يطالب الإعلاميين بتسجيل مكافآت التعاون - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

قال مصدر مطلع في «حساب المواطن» أن الحساب يطلب من المواطنين تسجيل كل ما يعتبر دخلا، ومنها مكافأة الإعلاميين المتعاونين، أي المبالغ التي تدخل على الشخص باستمرار بما فيها الراتب، والإيجارات وغيرها.

وقال المصدر أن القائمون على حساب المواطن عرفوا الدخل بأنه المبالغ المالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية كما أوضحوا أن أشكال الدخل (ثابت ومتذبذب)، وأنواعه (راتب ومعاش تقاعدي، وأي دخل يتم الحصول عليه من مصادر أخرى).

وأشار المصدر إلى أنه فيما يتعلق بكيفية تسجيل مقدار المكافأة الخاصة بالإعلاميين التي تكون متفاوتة في القيمة شهرياً وغير ثابتة، بأنه يتوجب على أى إعلامي جمع المكافأة ويدخل متوسطها بالقسمة على 12 شهراً».

يشار إلى أن عدد كبير من السعوديين يعملون في مؤسسات إعلامية محلية ودولية بنظام التعاون، وهو العمل لساعات عدة أو في فترات المساء، ويتقاضون مكافآت ثابتة، وأخرى غير ثابتة (بالقطعة)، ومن بينهم كتاب، ومحررون، ومراسلون، ومصححون، وفنيون.