مصرع 90 شخصًا في اشتباكات بين الشرطة ومسلحين في الكونغو - صحيفة صدى الالكترونية

الكونغو(صدى):

لقى 90 شخصا على الأقل مصرعهم أثناء اشتباكات على مدار يومين بين ميليشيا كاموينا نسابو وقوات الأمن في وسط الكونغو.

وأفادت هيئة الصليب الأحمر المحلية” الأحد” بوقوع اشتباكات بين المتمردون مع الجنود يومي الخميس والجمعة في بلدة تشيمبولو بإقليم كاساي مشيرة إلى أن حصيلة القتلى بلغت نحو 50 شخصا حتى مساء الجمعة.

يشار إلى أن أحداث العنف اندلعت على نحو متفرق منذ أن قتل زعيم ميليشيا كاموينا نسابو على يد الشرطة في أغسطس الماضي ، بينما يحاول المتمردون الانتقام لمقتله وتقاتل تلك الميليشيا ضد ما تصفه بـ “هيمنة سياسية غير عادلة” في إقليم كاساي.