 السجن والجلد لامرأتين وسائق كونوا عصابة لممارسة الرذيلة بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 17

    مايو

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السجن والجلد لامرأتين وسائق كونوا عصابة لممارسة الرذيلة بجدة

السجن والجلد لامرأتين وسائق كونوا عصابة لممارسة الرذيلة بجدة
نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية بمعاقبة امرأتين وسائق خاص من جنسية آسيوية بالسجن والجلد؛ لقيامهم تشكيل عصابة لممارسة الرذيلة وابتزاز الرجال بجدة.

وتضمن الحكم” السجن لمدة عام ضد إحدى المتهمتين وجلدها 400 جلدة، والحكم على الأخرى بالسجن 9 أشهر وجلدها 200 جلدة، وسجن السائق شهرين وجلده 39 جلدة لقيامه بإيصال السيدتين لمواقع السهرات الماجنة.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصبت كميناً للإيقاع بالعصابة عقب ورود بلاغ بشأن أفعالها، لافتةً إلى أنها تواصلت مع المسؤولة عن تنسيق السهرات الليلية لاستقدام سيدتين لممارسة الرذيلة معهما بمقابل مادي واتفقت معهم على إحضار امرأتين من طرفها مقابل 2000 ريال لكل واحدة منهما، وكذلك 200 ريال لسائق خاص يقوم بإحضارهما إلى الموقع.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الشبكة وتم إحالتهم إلى المحكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 3 شهور

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 10314 ] نشر منذ 3 شهور

طريقة القاء القبض عليهم لا تجوز شرعا لان فيها نوع من التجسس والخديعه

[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 3 شهور

والشرع وش يقول ؟
خلوهم براحتهم ينشرون فسادهم بالارض ؟

فاهم الشرع غلط 🙂

[ عدد التعليقات: 713 ] نشر منذ 3 شهور

أبوعمار .. كيف حالك !!
يعني اترك العالم تلعب وتنشر الفساد .. !!!
منطقك غريب يارجل .

[ عدد التعليقات: 1960 ] نشر منذ 3 شهور

يا مسلمين كل يوم اقرأ عن جدة مقالين او ثلاثة على الاقل عن المشاكل اللي فيها وانا عايش فيها ولا عمري شفت شي من اللي اقراه في الصحف بالمره .

[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور

ابو عمار للاسف انت ومن على شاكلتك نشاز خافو الله ولاتشجعون الانحلال مصيرك القبر والحساب على كتاباتك الخادشه للحياء والدين في تعليقاتك ياستمرار كن عون لمن يدعو الى الخوف من الله واستنكار مايخالف الدين الدنيا فانيه ولاخير فيها والفوز بالاخره الباقيه افضل لك ولي ولكل مسلم

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور

السائق يشيل ولا يأكل
اللهم احفظنا واولادنا والمسلمين اجمعين

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور

احس الحكم عليهم خفيف بالحيل وبعدين ليه ماحكم عليهم تسفير نهائي عقب السجن

[ عدد التعليقات: 4163 ] نشر منذ 3 شهور

من الجنسيه البنغاليه هم محترفين الاجرام لا هم لهم غير جمع المال بالحلال بالحرام لا يهم المهم المكسب المادي لو كان بيدي كنست السعوديه ونظفتها من وساختهم وقذارتهم المعفنين ووضعت دولتهم في القائمه السوداء الممنوعين من دخول بلاد الحرمين الشريفين اقذر عماله على وجه الأرض البنغاليه أتمنى ان نحتفل بخروج اخر بنغالي من بلادنا كما فعلت الكويت واحتفلت بخروج اخر بنغالي ويماني من اراضيها

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 شهور

السائق اسيوي
لكن السيدتين جنسيتهم عرفتها عن طريق احد الاشخاص بالشرطه للأسف هي … احتفظ فيها حتى لا يصدم المتابعين
واسأل الله ان يهديهم