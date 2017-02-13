السجن والجلد لامرأتين وسائق كونوا عصابة لممارسة الرذيلة بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية بمعاقبة امرأتين وسائق خاص من جنسية آسيوية بالسجن والجلد؛ لقيامهم تشكيل عصابة لممارسة الرذيلة وابتزاز الرجال بجدة.

وتضمن الحكم” السجن لمدة عام ضد إحدى المتهمتين وجلدها 400 جلدة، والحكم على الأخرى بالسجن 9 أشهر وجلدها 200 جلدة، وسجن السائق شهرين وجلده 39 جلدة لقيامه بإيصال السيدتين لمواقع السهرات الماجنة.

وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصبت كميناً للإيقاع بالعصابة عقب ورود بلاغ بشأن أفعالها، لافتةً إلى أنها تواصلت مع المسؤولة عن تنسيق السهرات الليلية لاستقدام سيدتين لممارسة الرذيلة معهما بمقابل مادي واتفقت معهم على إحضار امرأتين من طرفها مقابل 2000 ريال لكل واحدة منهما، وكذلك 200 ريال لسائق خاص يقوم بإحضارهما إلى الموقع.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الشبكة وتم إحالتهم إلى المحكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.