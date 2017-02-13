الأحوال: إلزام 3 ملايين سيدة باستخراج هويات وطنية خلال عامين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد بندر آل مشيط مدير عام فرع الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة صدور توجيهات بإلزام أكثر من ثلاثة ملايين سيدة في مدن ومحافظات المملكة باستخراج هويات وطنية في غضون عامين.

وقال خلال تصريحات صحفية أن هذا الأمر الذي يعكس الحرص على فتح الأقسام النسوية في فروع الأحوال المدنية ومكاتبها على مستوى المناطق والمحافظات مضيفا أن القسم النسائي بأحوال الخرمة جاهز تماما من ناحية التأثيث والأجهزة فيما تبقت الكوادر النسائية التي ستعمل في القسم الخاص بالنساء وحاليا يخضعن للتدريب في محافظة تربة أقرب المحافظات إلى الخرمة، مضيفا أنه سيتم خلال الأشهر القادمة افتتاح القسم النسائي.

وجاء ذلك لدى افتتاح آل مشيط أمس (الأحد) مبنى الأحوال الجديد بمحافظة الخرمة، إذ قص الشريط التقليدي وتجول في كافة أقسام المبنى يرافقه مدير فرع الأحوال المدنية بالخرمة مهنا العدواني.