طوارئ ببلدية النقيع لمواجهة موسم الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

رفعت بلدية النقيع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال موسم الإمطار وذلك بتجهيز قسم إدارة الكوارث تحسباً لهطول الأمطار المتوقعة على المراكز و القرى التابعة لها .

وقال عبدالعزيز فنيس الشهراني مدير إدارة الخدمات بأنه تم تكثيف عدد الفرق والمعدات المخصصة لإزالة مخلفات الأمطار، ومتابعة أماكن تجمعات المياه , مؤكداً أنه تم الاستعداد بشكل مكثف ودعم الفِرق بأعداد كبيرة من العمال والمعدات بمختلف أنواعها والأحجام والأشكال لمراقبة الأماكن المستهدفة ومباشرة الأعمال الميدانية وتخصيص معدات لهذه المهام خلال الأيام الحالية .

وأضاف أحمد عامر العربي رئيس بلدية النقيع أن البلدية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأحياء والشوارع وتجهيز فرق الصيانة والمحافظة على عناصرها وتفقُّد جاهزيتها أولاً بأول من خلال الفرق الميدانية لإجراء أعمال النظافة والصيانة لها على مدار العام.