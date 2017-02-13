بالفيديو.. العيسى يسلم المعلمين والمعلمات المتميزين 27 سيارة BMW - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قام وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، خلال الحفل الذي نظمته الوزارة مساء امس الأحد بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بتسليم 27 سيارة من نوع BMW لـ 27 معلماً ومعلمة فازوا بجائزة التميز هذا العام، كما سلَّم عدداً من التربويين دروعاً ومكافآت.

وتم تكريم 110 فائزين وفائزات، من منسوبين وطلاب وأجهزة مؤسسية تابعة للوزارة، كما شهد الحفل حضور الطلاب الذين حققوا ميداليات ذهبية باسم المملكة في المحافل الدولية.

الجدير بالذكر ان الدكتور محمد الطويان الأمين العام لجائزة التعليم للتميز، كان قد أوضح أن الجائزة استطاعت خلال السنوات السبع الماضية أن تسهم بشكل كبير في نشر ثقافة التميز وترجمتها سلوكا يوميا وتبني التميز المؤسسي في الأداء تخطيطا وإنجازا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد دعم ثابت للجائزة.