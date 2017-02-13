بالفيديو.. العيسى يسلم المعلمين والمعلمات المتميزين 27 سيارة BMW - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. العيسى يسلم المعلمين والمعلمات المتميزين 27 سيارة BMW
قام وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، خلال الحفل الذي نظمته الوزارة مساء امس الأحد بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بتسليم 27 سيارة من نوع BMW لـ 27 معلماً ومعلمة فازوا بجائزة التميز هذا العام، كما سلَّم عدداً من التربويين دروعاً ومكافآت.
وتم تكريم 110 فائزين وفائزات، من منسوبين وطلاب وأجهزة مؤسسية تابعة للوزارة، كما شهد الحفل حضور الطلاب الذين حققوا ميداليات ذهبية باسم المملكة في المحافل الدولية.
الجدير بالذكر ان الدكتور محمد الطويان الأمين العام لجائزة التعليم للتميز، كان قد أوضح أن الجائزة استطاعت خلال السنوات السبع الماضية أن تسهم بشكل كبير في نشر ثقافة التميز وترجمتها سلوكا يوميا وتبني التميز المؤسسي في الأداء تخطيطا وإنجازا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد دعم ثابت للجائزة.
الله المستعان[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 3 شهور
بالواسطات توزع السيارات
القرشي[ عدد التعليقات: 1663 ] نشر منذ 3 شهور
وهل قيمة هذه السيارات من ميزانية وزارة التربية والتعليم يا معالي الوزير ؟
إذا كانت من ميزانية الوزارة التي خصصتها الدولة للإنفاق على التعليم وتطوير منشأته فهذه كارثة يامعالي الوزير
كم من المدارس جدرانها متصدعة ومحتوياتها مهترئة جدآ وأجهزة التكييف بها عطلانة منذ زمن وأبوابها تكاد
تقع على طلاب تلك المدارس ولا يوجد بها وسائل سلامة أو مخارج للطواريء في حالة حدوث أمر ما لاسمح الله
ولم تقم وزارتك بإصلاح تلك المدارس أو بناء مدارس أخرى تكون أنسب من تلك التي اكل الزمان عليها وشرب
وتفاجأنا اليوم بخبر توزيع سيارات فاخرة من نوع BMW لمنسوبي التعليم لديك ماهذا يامعالي الوزير
هل هذه الجوائز رصد لها بند في الميزانية أم أنك أستحدثته حسب مرئيات معاليكم الثاقبة ؟
حسبنا ألله ونعم الوكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل .
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
بالتوفيق للجميع ان شاء الله.
الزعيم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
اش …ا! هذا عملهم وواجبهم مافي أي سبب مقنع لتوزيع السيارات هذي الا اذا كان واسطات اجل 27 Bmw كم مليون راح يطلع مجموع الهدايا! التكريم كان ممكن يكون رمزي مو بالطريقه هذي الاولى كان تصرف الملايين هذي لتحسين بيئة المدارس ولا يلعبون بميزانيه الدوله ويشيلون البدلات عن العالم ويوزعونها شرهات
مريم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ياما معلمين ومعلمات متميزين ومظلومين ولا احد يعلم عنهم الا الله تعالى حسبي الله ونعم الوكيل في كل مديرة متسلطة ظالمة
ابو داود[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 3 شهور
ياوزير التعليم ماهي الاسس والمعايير التي تم بها اختيار 27 معلما ومعلمه وهل هم علي مستوي المملكه ام علي الرياض فقط