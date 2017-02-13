قائدة طائرة أمريكية تحدث الركاب عن طلاقها وشركة الطيران تعاقبها - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشف شهود عيان إن شركة الطيران الأمريكية يونايتد ايرلاينز استبعدت قائدة طائرة قبل الإقلاع وذلك بعد أن صعدت إلى الطائرة بملابس مدنية وأبلغت الركاب عبر نظام الاتصال الداخلي بأن كلا من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون كاذبان وأنها في طريقها للطلاق من زوجها.

لم تحدد شركة الطيران الأحد هوية قائدة الطائرة أو الإدلاء بأي تعليق إضافي بخلاف بيان سابق اعتذرت فيه للركاب الذين غادر كثيرون منهم الطائرة خوفا على سلامتهم، وقال الركاب إن الطائرة أقلعت في رحلتها من أوستن بولاية تكساس إلى سان فرانسيسكو بقائد جديد بعد تأخير لنحو 90 دقيقة.

واوضحت راكبة تدعى بام أونيل لتلفزيون كيه. بي. آي. إكس لدى هبوط الطائرة في سان فرانسيسكو “حضرت قائدة الطائرة بزي مدني وطلبت منا المشاركة في تصويت لترى إن كان عليها تغيير ملابسها إلى الزي الرسمي أم تقود الطائرة كما هي.”

وتابعت بدأت بالقول بأنها لم تصوت لأي من ترامب أو كلينتون لأنهما كاذبان، وفي البداية كتب الراكب راندي ريس تغريدة على موقع تويتر قال فيها ؛ أنا أرتعد الآن. غادرت الرحلة 455 التابعة لشركة يونايتد إيرلانيز لأنه تبين أن قائدة الطائرة ليست في حالة عقلية سليمة.