إنهاء أزمة الإبل السائبة بعرضها للبيع خلال مزاد علني في ظهران الجنوب - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

اتخذت بلدية ظهران الجنوب إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة الإبل السائبة المنتشرة بطرق المحافظة، على أن يكون عرضها للبيع في مزاد علني هي آخر الحلول المتخذة من جانبها.

واوضح رئيس البلدية سعيد آل دلهام أن البلدية ستقوم بتطبيق النظام بحق أصحاب الإبل السائبة خلال الفترة المقبلة، سواءً بتوجيه إنذارات أو توقيع عقوبات عليهم وانتهاءً بعرض تلك الإبل للبيع في مزاد علني.

وتعجب عدد من المواطنين من تأخر تطبيق النظام بحق أصحاب الإبل السائبة؛ كونها تشكل خطراًعلى الطرق السريعة، مطالبين بإغلاق أحواش الإبل الموجودة وسط الأحياء وتوقيع عقوبات على أصحابها.

وعبر المواطنون عن استياءهم من ازدياد ظاهرة التفاخر بالإبل وتحولها لمشكلة تؤرق السكان؛ حيث امتد ضررها إلى دخولها مباني الدوائر الحكومية كما حدث في مستشفى ظهران الجنوب بشكل يخل بالذوق العام.