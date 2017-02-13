بالفيديو.. لحظات مؤثرة لأبناء «أم مخلد» بعد تجاوب الأحوال المدنية معهم وإنهاء معاناتهم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قامت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بانهاء معاناة أسرة المواطنة أم مخلد التي لا تملك هي وأبناؤها هويات وطنية، وتجاوبت معهم بسرعة وقامت بحل مشكلتهم ووفرت بطاقات الهوية لهم.

والقت حلقة أمس الأحد من برنامج الثامنة الضوء على رد فعل أم مخلد وأبنائها بعد حل مشكلتهم؛ حيث تسابق الأبناء لتقبيل رأس أمهم ويديها وقدميها بعد رؤيتها تحمل الهويات الوطنية في يدها؛ حيث باتت الفرصة متاحة لهم الآن كي يسافروا ويتحركوا إلى أي مكان يريدونه مثل بقية المواطنين.

وتأثر مقدم البرنامج داود الشريان من رد فعل الأبناء،واثنى على سرعة تجاوب الأحوال المدنية مع حالة الأسرة، على الرغم من أنهم بدأوا العمل لحل المشكلة منذ الخميس الماضي، أي خلال يومي عمل فقط.

يذكر ان الشريان قد تبنى قضية الأسرة التي تعيش في صحراء هجرة أم دوم، الواقعة بالقرب من محافظة الطائف، لكونهم يعيشون بدون هوية وطنية منذ 25 سنة، نظراً لإهمال والدهم وتقاعسه عن إكمال إجراءات تسجيلهم، بحسب ما أكدت تحقيقات الأحوال المدنية.